Konut satışı, konut dışı satışı 2,5 yıl sonra geçti

Konut satışında son 2 ayda yaşanan yükseliş, konut-konut dışı satış oranlarını da değiştirdi. 2022 başından beri konut satışını geride bırakan konut dışı satış (arsa, tarla, dükkan vb), konut satışının gerisine düştü.

Haziran ayında tapuda toplam 164 bin 207 satış işlemi yapılırken, bunun 79 bin 313'ünü konut dışı satış, 84 bin 894'ünü konut satışı oluşturdu. Toplam satış içerisinde konut satışı oranı yüzde 51,7, konut dışı satışın oranı ise yüzde 48,3 oldu.

Konut dışı satış, hazirandaki 79 bin 313'lük satış rakamıyla Mayıs 2021'den beri en düşük seviyede kaldı.