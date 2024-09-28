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        Haberler Magazin Ahu Tuğba'ya veda töreni düzenlendi - Magazin haberleri

        Ahu Tuğba'ya veda töreni düzenlendi

        1 Eylül'de ABD'de 69 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının 1980'li yıllardaki yıldızlarından Ahu Tuğba için Atlas Sineması'nda bir veda töreni düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 11:24 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:43
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        Ahu Tuğba'ya veda
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        Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'in eğitimi için uzun yıllar önce gittiği ABD'de, KOAH nedeniyle 1 Eylül'de 69 yaşında hayatını kaybetti. Tuğba'nın cenazesi, ölümünden 27 gün sonra ABD'den Türkiye'ye getirilmişti.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Bugün Atlas Sineması'nda Tuğba için bir veda töreni düzenlendi. Törene ailesi, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

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        Yapılan konuşmalarda; Ahu Tuğba'nın sinema için neden önemli biri olduğunun altını çizilirken kaybından dolayı üzüntüler dile getirildi.

        Serpil Çakmaklı, veda törenine katılımın az olması nedeniyle başta Banu Alkan olmak üzere meslektaşlarını eleştirdi.

        Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’i Serpil Çakmaklı teselli etmeye çalıştı.

        Ahu Tuğba'nın cenazesi, bugün Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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