Ahu Tuğba'ya veda töreni düzenlendi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'in eğitimi için uzun yıllar önce gittiği ABD'de, KOAH nedeniyle 1 Eylül'de 69 yaşında hayatını kaybetti. Tuğba'nın cenazesi, ölümünden 27 gün sonra ABD'den Türkiye'ye getirilmişti.

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Bugün Atlas Sineması'nda Tuğba için bir veda töreni düzenlendi. Törene ailesi, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

REKLAM Yapılan konuşmalarda; Ahu Tuğba'nın sinema için neden önemli biri olduğunun altını çizilirken kaybından dolayı üzüntüler dile getirildi.

Serpil Çakmaklı, veda törenine katılımın az olması nedeniyle başta Banu Alkan olmak üzere meslektaşlarını eleştirdi.