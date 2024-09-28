Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlandı!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadelenin 45. dakikasında sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen sakatlandı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Mücadelenin 20. ve 28. dakikalarında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların ilk 2 golünü kaydetti.
Osimhen'in etkili oyunu dikkat çekerken, Cimbom'u üzecek bir haber geldi.
Mücadelenin 45. dakikasında defansın arkasına atılan top için depara kalkan Victor Osimhen, bir anda koşuyu bıraktı ve kenara değişiklik işareti yaptı.
Nijeryalı forvet 2 dakika daha sahada kalırken; devre arasında yerini Dries Mertens'e bıraktı.