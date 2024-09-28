Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa deplasmanda lider Galatasaray'la karşı karşıya geldi. Mücadelede 3-0 mağlup duruma düşen lacivert-beyazlılar, maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olan Kasımpaşa, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Lacivert-beyazlılar mücadelenin ilk yarısında 3-0 mağlup duruma düşse de, ilk yarıyı Fall'un attığı golle 3-1 geride kapattı.
İkinci yarıda pes etmeyen konuk takım, 83'te Hajradinovic'le farkı 1'e düşürürken; 90+5'te ise Nuno Da Costa skoru tayin etti: 3-3
5 MAÇ SONRA PUAN ALDI
Büyük bir geri dönüşe imza atan Kasımpaşa, G.Saray karşısında 5 maç sonra puan kazanmasını bildi.