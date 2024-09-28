Ünlüler, için 'Sorunsuz' evlenmenin yolu, nikâhı yurt dışında kıydırmak
Özellikle son yıllarda; yurt dışında evlenen ünlüler bir hayli arttı. Bunun iki nedeni bulunuyor. O nedenlerin ne olduğunu ve hangi ünlülerin nikâhını yurt dışında kıydırmayı tercih ettiğini haberimizde topladık
Düğün...
Gerek evleneceklere, gerekse onların ailelerine, arkadaşlarına heyecan veren, türlü geleneksel yönleri bulunan, genellikle çalgılı - şarkılı evlenme töreni.
Elbette, herkes hayatlarının en mutlu günlerinden birinin en güzel şekilde yaşamak istiyor.
Ne var ki madalyonun bir de diğer tarafı bulunuyor; "Nerede yapılmalı, gelinlik - damatlık nasıl, şahitler kimler, pasta nasıl olmalı? Hangi şarkılar çalınmalı, kimler davet edilmeli?"
İşte bütün bu sorular; evlenecek olanlar ve onların aileleri için tam bir panik ve gerginlik kaynağı.
Konumlarından dolayı, düğünlerine daha da özen gösterme çabası, panik ve gerginlik kaynağının kapısını ünlüler için daha da açık hale getiriyor.
Özellikle davetli listesi oluşturulurken yaşanan panik ve gerginliğin ölçüsü bir hayli yüksek oluyor.
Mesleklerinden dolayı geniş bir çevreye sahip olmaları nedeniyle "Onu çağırmazsak büyük ayıp, şunu çağırmazsak laf olur" düşüncesi, ünlülerin uykusunu kaçırtacak türden.
Birçok ünlü; bütün bu sorunlara maruz kalmamak çareyi yurt dışında evlenmekte buluyor. Nikâhlarını, Türkiye'nin konsolosluklarında veya büyükelçiliklerinde kıyarak panik ve gerginliğe neden olan sorunlardan kurtulmuş oluyor.
Birçok ünlünün yurt dışında evlenmesinin bir diğer nedeni de şu; rol aldıkları yapımların tatile girdiği dönemde, fiziken ve zihnen yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak için iyice dinlenme isteği. Ya da yeni projelerine hazırlandıkları için zaman yetersizliği.
Yurt dışında evlenen ünlüler, nikâh ve balayını aynı zaman dilimine sığdırdıkları için zamandan tasarruf yapıyor.
Türkiye'de evlenmek için hangi şartlar aranıyorsa konsolosluk ve büyükelçiliklerde evlenmek için de o şartlar aranıyor.
Bu arada; Türkiye'de nikâh ücreti alınıyor. O ücretler; belediyeden belediyeye; hafta içi - hafta sonu olmak üzere 300 TL ila 8.000 TL arasında değişiyor.
Türkiye'nin konsolos ve büyükelçiliklerinde evlenmek ise ücretsiz.
Eğer, o şehirde konsolosluk veya büyükelçilik yoksa, ille de; "Bu şehirde evlenmek istiyorum" deniyorsa belediye gidip 57 Euro (2.200 TL) ödenmesi gerekiyor.
Yurt dışında evlenen ünlüler arasında en çok tercih edilen ülke İtalya oldu. 10 ünlü İtalya'da evlendi.
Hangi ülkede kaç ünlü evlendi?
İtalya... 10
ABD... 9
Fransa... 7
Almanya... 5
İspanya... 3
Belçika... 2
Yunanistan... 2
İngiltere...1
Azerbaycan... 1
Avusturya... 1
Tayland... 1
Çek Cumhuriyeti... 1
Birleşik Arap Emirlikleri... 1
Yurt dışında evlenerek panik ve gerginliğe neden olmadan hayatlarını birleştiren ünlüler şunlar;
Hülya Avşar - Kaya Çilingiroğlu (Fransa - Paris)
1997
Tuğba Coşkun - Mehmet Ali Erbil (İtalya - Roma)
2005
Tuba Büyüküstün - Onur Saylak (Fransa - Paris)
2011
Erdinç Bekiroğlu - Pelin Karahan (İspanya - Barcelona)
2011
Didem Uzel - Selim Sarı (ABD - New York)
2012
Selen Görgüzel - Hamdi Alkan (İtalya - Roma)
2014
Kenan Doğulu - Beren Saat (ABD - Los Angeles)
2014
Keremcem - Seda Güven (Fransa - Paris)
2014
Ece Sükan - Ümit Benan (ABD - Los Angeles)
2014
Pelin Sönmez - Cengiz Çolak (ABD - Los Angeles)
2014
Gonca Vuslateri - Edip Burak Ertoğan (Tayland - Phuket)
2015
Hakan Özoğuz - Selin Özoğuz (Almanya - Berlin)
2015
Ebru Şancı - Alpaslan Öztürk (Belçika -Antwerpen)
2015
Tanem Sivar - Edhem Dirvana (Avustralya - Sidney )
2015
Selma Ergeç - Can Öz (Almanya - Gottmadingen)
2015
Başak Sayan - Murat Vardal (ABD - Washington)
2015
Şahan Gökbakar - Selin Ortaçlı (Çek Cumhuriyeti - Prag)
2015
Mahsun Kırmızıgül - Ece Binay (ABD - Los Angeles)
2016
Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer (Fransa - Paris)
2016
Tarkan - Pınar Dilek (Almanya - Köln)
2016
Gülşen - Ozan Çolakoğlu (İspanya - Barselona)
2016
Açelya Samyeli Danoğlu - Erman Ademoğlu (Fransa - Paris)
2016
Burcu Kara - Fırat Parlak (Belçika - Bruge)
2016
Şükran Ovalı - Caner Erkin (İtalya - Roma)
2017
Gamze Karaman - Nedim Keçeli (İtalya - Venedik)
2017
Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman (ABD - Los Angeles)
2017
Burcu Esmersoy - Berk Suyabatmaz (ABD - New York)
2018
Seren Serengil - Yaşar İpek (Fransa -Nice)
2018
Müge Boz - Caner Erdeniz (İspanya - Barselona)
2019
Özge Gürel - Serkan Çayoğlu (Almanya- Karlsruhe)
2022
Dila Tarkan - Dağhan Doğruer (Yunanistan - Atina)
2022
Mustafa Sandal - Melis Sütşurup (İtalya - Roma)
2022
İlhan Mansız - Lela Leyla (ABD - Arizona)
2023
Öykü Gürman - Fatih İçmeli ( Azerbaycan - Bakü)
2023
Tuan Tunalı - Angela Caccamo (İtalya - Toskana)
2023
Ebru Gündeş - Murat Osman Özdemir (Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai)
2024
Pınar Deniz - Kaan Yıldırım (İtalya - Roma)
2024
Aslı Sümen - Chris Bann (İtalya - Roma)
2024
Müjde Ar - Ercan Karakaş (Fransa - Paris)
2005
Zuhal Olcay - Haluk Bilginer (İngiltere - Londra)
1992
Tuğçe Kazaz - George Seitaridis (Yunanistan - Atina)
2005
Şebnem Özinal - Şefik Öztek (İtalya - Roma)
2005
Leyla Lydia Tuğutlu - Ceyhun Ergin (Almanya - Berlin)
2022
Yüksel Ak - Osman Rimer (İtalya - Roma)
2005