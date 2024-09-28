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        Haberler Magazin Ünlüler, için 'Sorunsuz' evlenmenin yolu, nikâhı yurt dışında kıydırmak - Magazin haberleri

        Ünlüler, için 'Sorunsuz' evlenmenin yolu, nikâhı yurt dışında kıydırmak

        Özellikle son yıllarda; yurt dışında evlenen ünlüler bir hayli arttı. Bunun iki nedeni bulunuyor. O nedenlerin ne olduğunu ve hangi ünlülerin nikâhını yurt dışında kıydırmayı tercih ettiğini haberimizde topladık

        Giriş: 28.09.2024 - 08:12 Güncelleme: 28.09.2024 - 08:12
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        Düğün...
        Gerek evleneceklere, gerekse onların ailelerine, arkadaşlarına heyecan veren, türlü geleneksel yönleri bulunan, genellikle çalgılı - şarkılı evlenme töreni.
        Elbette, herkes hayatlarının en mutlu günlerinden birinin en güzel şekilde yaşamak istiyor.
        Ne var ki madalyonun bir de diğer tarafı bulunuyor; "Nerede yapılmalı, gelinlik - damatlık nasıl, şahitler kimler, pasta nasıl olmalı? Hangi şarkılar çalınmalı, kimler davet edilmeli?"
        İşte bütün bu sorular; evlenecek olanlar ve onların aileleri için tam bir panik ve gerginlik kaynağı.

        Konumlarından dolayı, düğünlerine daha da özen gösterme çabası, panik ve gerginlik kaynağının kapısını ünlüler için daha da açık hale getiriyor.

        Özellikle davetli listesi oluşturulurken yaşanan panik ve gerginliğin ölçüsü bir hayli yüksek oluyor.
        Mesleklerinden dolayı geniş bir çevreye sahip olmaları nedeniyle "Onu çağırmazsak büyük ayıp, şunu çağırmazsak laf olur" düşüncesi, ünlülerin uykusunu kaçırtacak türden.

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        Birçok ünlü; bütün bu sorunlara maruz kalmamak çareyi yurt dışında evlenmekte buluyor. Nikâhlarını, Türkiye'nin konsolosluklarında veya büyükelçiliklerinde kıyarak panik ve gerginliğe neden olan sorunlardan kurtulmuş oluyor.
        Birçok ünlünün yurt dışında evlenmesinin bir diğer nedeni de şu; rol aldıkları yapımların tatile girdiği dönemde, fiziken ve zihnen yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak için iyice dinlenme isteği. Ya da yeni projelerine hazırlandıkları için zaman yetersizliği.
        Yurt dışında evlenen ünlüler, nikâh ve balayını aynı zaman dilimine sığdırdıkları için zamandan tasarruf yapıyor.

        Türkiye'de evlenmek için hangi şartlar aranıyorsa konsolosluk ve büyükelçiliklerde evlenmek için de o şartlar aranıyor.
        Bu arada; Türkiye'de nikâh ücreti alınıyor. O ücretler; belediyeden belediyeye; hafta içi - hafta sonu olmak üzere 300 TL ila 8.000 TL arasında değişiyor.
        Türkiye'nin konsolos ve büyükelçiliklerinde evlenmek ise ücretsiz.
        Eğer, o şehirde konsolosluk veya büyükelçilik yoksa, ille de; "Bu şehirde evlenmek istiyorum" deniyorsa belediye gidip 57 Euro (2.200 TL) ödenmesi gerekiyor.

        Yurt dışında evlenen ünlüler arasında en çok tercih edilen ülke İtalya oldu. 10 ünlü İtalya'da evlendi.

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        Hangi ülkede kaç ünlü evlendi?

        İtalya... 10
        ABD... 9
        Fransa... 7
        Almanya... 5
        İspanya... 3
        Belçika... 2
        Yunanistan... 2
        İngiltere...1
        Azerbaycan... 1
        Avusturya... 1
        Tayland... 1
        Çek Cumhuriyeti... 1
        Birleşik Arap Emirlikleri... 1

        Yurt dışında evlenerek panik ve gerginliğe neden olmadan hayatlarını birleştiren ünlüler şunlar;

        4

        Hülya Avşar - Kaya Çilingiroğlu (Fransa - Paris)
        1997

        5

        Tuğba Coşkun - Mehmet Ali Erbil (İtalya - Roma)
        2005

        6

        Tuba Büyüküstün - Onur Saylak (Fransa - Paris)
        2011

        7

        Erdinç Bekiroğlu - Pelin Karahan (İspanya - Barcelona)
        2011

        8

        Didem Uzel - Selim Sarı (ABD - New York)
        2012

        9

        Selen Görgüzel - Hamdi Alkan (İtalya - Roma)
        2014

        10

        Kenan Doğulu - Beren Saat (ABD - Los Angeles)
        2014

        11

        Keremcem - Seda Güven (Fransa - Paris)
        2014

        12

        Ece Sükan - Ümit Benan (ABD - Los Angeles)
        2014

        13

        Pelin Sönmez - Cengiz Çolak (ABD - Los Angeles)
        2014

        14

        Gonca Vuslateri - Edip Burak Ertoğan (Tayland - Phuket)
        2015

        15

        Hakan Özoğuz - Selin Özoğuz (Almanya - Berlin)
        2015

        16

        Ebru Şancı - Alpaslan Öztürk (Belçika -Antwerpen)
        2015

        17

        Tanem Sivar - Edhem Dirvana (Avustralya - Sidney )
        2015

        18

        Selma Ergeç - Can Öz (Almanya - Gottmadingen)
        2015

        19

        Başak Sayan - Murat Vardal (ABD - Washington)
        2015

        20

        Şahan Gökbakar - Selin Ortaçlı (Çek Cumhuriyeti - Prag)
        2015

        21

        Mahsun Kırmızıgül - Ece Binay (ABD - Los Angeles)
        2016

        22

        Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer (Fransa - Paris)
        2016

        23

        Tarkan - Pınar Dilek (Almanya - Köln)
        2016

        24

        Gülşen - Ozan Çolakoğlu (İspanya - Barselona)
        2016

        25

        Açelya Samyeli Danoğlu - Erman Ademoğlu (Fransa - Paris)
        2016

        26

        Burcu Kara - Fırat Parlak (Belçika - Bruge)
        2016

        27

        Şükran Ovalı - Caner Erkin (İtalya - Roma)
        2017

        28

        Gamze Karaman - Nedim Keçeli (İtalya - Venedik)
        2017

        29

        Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman (ABD - Los Angeles)
        2017

        30

        Burcu Esmersoy - Berk Suyabatmaz (ABD - New York)
        2018

        31

        Seren Serengil - Yaşar İpek (Fransa -Nice)
        2018

        32

        Müge Boz - Caner Erdeniz (İspanya - Barselona)
        2019

        33

        Özge Gürel - Serkan Çayoğlu (Almanya- Karlsruhe)
        2022

        34

        Dila Tarkan - Dağhan Doğruer (Yunanistan - Atina)
        2022

        35

        Mustafa Sandal - Melis Sütşurup (İtalya - Roma)
        2022

        36

        İlhan Mansız - Lela Leyla (ABD - Arizona)
        2023

        37

        Öykü Gürman - Fatih İçmeli ( Azerbaycan - Bakü)
        2023

        38

        Tuan Tunalı - Angela Caccamo (İtalya - Toskana)
        2023

        39

        Ebru Gündeş - Murat Osman Özdemir (Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai)
        2024

        40

        Pınar Deniz - Kaan Yıldırım (İtalya - Roma)
        2024

        41

        Aslı Sümen - Chris Bann (İtalya - Roma)
        2024

        42

        Müjde Ar - Ercan Karakaş (Fransa - Paris)
        2005
        Zuhal Olcay - Haluk Bilginer (İngiltere - Londra)
        1992

        Tuğçe Kazaz - George Seitaridis (Yunanistan - Atina)
        2005

        Şebnem Özinal - Şefik Öztek (İtalya - Roma)
        2005
        Leyla Lydia Tuğutlu - Ceyhun Ergin (Almanya - Berlin)
        2022
        Yüksel Ak - Osman Rimer (İtalya - Roma)
        2005

        #Pınar Deniz
        #düğün
        #nikah
        #Kenan Doğulu
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