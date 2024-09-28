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        Haberler Gündem Son dakika: Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı

        Son dakika haberi Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı

        Eski Fenerbahçeli futbolcu, yorumcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda aranan 4 kişiden 2'si yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 15:04 Güncelleme: 28.09.2024 - 15:51
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        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
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        Eski Fenerbahçeli futbolcu, yorumcu Serhat Akın'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 şüpheli yakalandı. 2 şüpheliyi de arama çalışmaları devam ediyor.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı.

        Yerlikaya, "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır" dedi.

        Bakan Yerlikaya, "Olaya karışanların E.Ü., M.A., O.D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" bilgisini paylaştı.

        AKIN’A 3 MERMİ İSABET ETTİ

        Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi isabet etti. Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı. Şüphelinin bir süre Serhat Akın’ın program yaptığı binadan çıkış yapmasını beklediği öğrenildi.

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