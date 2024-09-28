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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasına telefon

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasına telefon

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasını ve eşini ziyaret etti. Yerlikaya'nın babaevi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baba Mehmet Yağlı ile telefonda görüştü, taziyelerini iletti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:59
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini bildirdi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba ocağını ziyaret ettiklerini bildirdi.

        Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehidin babası Mehmet Yağlı'ya telefonda taziyelerini ilettiği görüntüleri paylaştı.

        Görüşmede şehidin babasına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok çok memnun olurum. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

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        Baba Mehmet Yağlı da "Allah devletimizi her türlü kötülükten korusun" karşılığını verdi.

        "SEVDALARI VATAN UĞRUNA YARIM KALDI"

        Bakan Yerlikaya da ziyarete ilişkin şunları söyledi:

        "22 Eylül Pazar günü Ümraniye’de şehit edilen kahraman polisimiz, Şeyda Yılmaz’ın Sivas’taki baba ocağını ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şehidimizin babası Mehmet ağabeyimizle telefonda konuşarak taziyede bulundu. Şeyda kızımızın babası Mehmet ağabeyimiz, annesi Nurgül ablamız ve kıymetli ailesiyle birlikte şehidimiz için dua ettik.

        Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz’ın kendi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz’ı ve ailesini de ziyaret ettik. Şeyda- Semih çiftimiz henüz 1 yıllık evliydi. Hayalleri vardı. Ama Semih’in söylediği gibi “Sevdaları vatan uğruna yarım kaldı.” Şeyda kızımız Emniyet teşkilatımızın kahraman bir mensubuydu. Kahramanca çatışırken şehit edildi. Aziz hatırasını asla unutmayacağız. Şeyda’mız milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek."

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