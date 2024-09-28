İsrail Lübnan’da ne hedefliyor? Tüm senaryolar...

İsrail’in Lübnan’a yönelik politikaları, 1948 Arap-İsrail Savaşı’ndan bu yana sürekli bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Öncelikle Lübnan, İsrail’in kuzey sınır güvenliği ve bölgedeki Filistin direniş gruplarının etkisiz hale getirilmesi açısından stratejik bir öneme sahip.

İsrail, 1978 ve 1982 yıllarında Lübnan’a iki büyük askeri müdahalede bulunmuş, özellikle 1982’de Beyrut’a kadar ilerleyerek Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve diğer Filistinli grupları hedef almıştır. Bu müdahale, Lübnan’daki güç dengelerini köklü bir şekilde değiştirirken, İsrail’in Lübnan’da uzun vadeli bir askeri varlık tesis etme girişimi olarak görülmüştür.

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1978 Lübnan İşgali: “Litani Operasyonu”

İsrail'in 1978’deki “Litani Operasyonu”, Güney Lübnan’da yerleşik FKÖ kamplarını hedef alan bir askeri harekât olarak başlamış; ancak kısa sürede daha geniş hedeflerini ortaya koymuştur.

Bu operasyonun amacı, FKÖ’nün Lübnan’daki varlığını sona erdirmek ve İsrail’in kuzey sınırındaki güvenliğini sağlamlaştırmaktı. Ancak operasyon, bölgedeki Filistinli mülteci kamplarında büyük kayıplara yol açmış ve Lübnan’ın iç savaş dinamiklerini daha da karmaşık hale getirmiştir. İsrail’in bu operasyonla Lübnan’daki kontrolünü artırma girişimi, Arap dünyasında büyük bir tepki yaratmış ve bölgedeki dengeleri daha da kırılgan hale getirmiştir.

1982 Lübnan İşgali: “Büyük Lübnan Savaşı”

1982’de Lübnan’ı yeniden işgal ederek Beyrut’a kadar ilerleyen İsrail, Lübnan’ın siyasi ve askeri yapısını köklü bir şekilde değiştiren bir dizi olayı da tetikledi.

İsrail’in bu işgaldeki öncelikli hedefi, Lübnan’daki FKÖ varlığını sona erdirmek ve FKÖ liderliğini Beyrut’tan çıkarmaktı. Ancak bu işgal, aynı zamanda Lübnan’daki Hristiyan milis grupları ve İsrail destekli “Güney Lübnan Ordusu” (SLA) ile işbirliğini artırarak Lübnan’daki politik yapıyı değiştirmeyi amaçlayan daha geniş bir stratejinin parçasıydı.

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Bu işgal, İran’ın Lübnan’a nüfuz etmesine ve Hizbullah’ın kuruluşuna zemin hazırlayan önemli bir kırılma noktası oldu.

2000 ve 2006 Lübnan Savaşları

İsrail’in 2000 yılında Güney Lübnan’dan çekilmesi, Hizbullah’ın bölgede kazandığı askeri ve politik gücün bir sonucu olarak değerlendirilir. İsrail’in çekilmesini büyük bir zafer olarak görülmüş ve Hizbullah, Lübnan’daki siyasi meşruiyetini sağlamlaştırmıştı. Ancak 2006 yılında patlak veren İsrail-Hizbullah savaşı, İsrail’in Hizbullah’ın askeri kapasitesini zayıflatma girişimiydi.

Bu savaş, Lübnan’da büyük yıkımlara yol açmış, binlerce sivilin ölümüne ve yüz binlerce insanın yerinden edilmesine neden olmuştu. İsrail, bu savaşta Hizbullah’ın askeri kapasitesini tamamen yok edememiş ve savaş, Hizbullah’ın direniş kapasitesini daha da güçlendirdiği bir süreç olarak tarihe geçmiştir.

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Netanyahu'nun stratejik hedefleri

Netanyahu hükümeti, 2023 Gazze Savaşı’ndan sonra Lübnan cephesine yönelik stratejik hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

Bu stratejik hazırlıklar, İsrail’in Lübnan’daki varlığını artırma, Hizbullah tehdidini ortadan kaldırma ve Litani Nehri’ne kadar olan bölgedeki su kaynaklarını kontrol etme amacını taşıyor.

Netanyahu hükümeti, bu hedeflere ulaşmak için askeri, diplomatik ve ekonomik araçları etkin bir şekilde kullanıyor.

Askeri hazırlıklar

Netanyahu hükümeti, Lübnan’a yönelik askeri müdahalelerin altyapısını oluşturmak amacıyla geniş çaplı askeri hazırlıklar yaptı.

İsrail, 2024 yılı itibarıyla Lübnan sınırındaki askeri varlığını artırarak sınır bölgelerine özel birlikler kaydırdı. Özellikle 98. Paraşütçüler Tümeni ve 35. Paraşütçüler Tugayı gibi seçkin birlikler, Lübnan’a yönelik olası bir kara harekâtı için konuşlandırıldı.

İsrail bu birliklerin yanı sıra, 50 bin yedek askeri de göreve çağırarak Lübnan cephesinde olası bir savaş için hazırlıklarını hızlandırdı.

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Litani Nehri ve bölgesel kontrol hedefleri

İsrail’in Litani Nehri’ne kadar olan bölgeyi kontrol etme hedefi, su kaynaklarının kontrolü ve güvenliği ile doğrudan ilişkili. Litani Nehri, Lübnan’ın en önemli su kaynaklarından biri olup, İsrail’in kuzey sınırına sadece 30 kilometre uzaklıkta.

Bu bölgenin kontrolü, İsrail’e su güvenliği sağlayacak ve aynı zamanda Hizbullah’ın güçlü olduğu Sur şehrini de içine alacaktır. İsrail, bu stratejik hedef doğrultusunda bölgedeki askeri varlığını artırıyor ve Litani Nehri’ne kadar olan bölgede kalıcı bir işgal planı hazırlıyor.

Demografik ve sosyopolitik mühendislik

İsrail aslında Lübnan’daki Şii nüfusu yerinden etmeyi ve bu bölgelere Hristiyan veya Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeyi planlıyor.

Bu tür demografik mühendislik projeleri, İsrail’in Lübnan üzerindeki etkisini artırmayı ve Hizbullah’ın sosyal tabanını zayıflatmayı hedefliyor. Bu vesileyle Lübnan’da mezhepsel ve etnik gerilimleri artabilir ve yeni bir iç savaşın patlak vermesine yol açabilir.

İsrail, bu tür bir demografik değişimi gerçekleştirmek için askeri ve politik araçları etkin bir şekilde kullanmayı planlıyor.

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Hizbullah'ın tepkileri Hizbullah, İsrail’in Lübnan’a yönelik tehditlerine karşılık olarak askeri hazırlıklarını artırarak İsrail’e karşı savunma stratejilerini geliştirdi. Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde yer altı tünelleri ve savunma hatları inşa etti ve bu bölgedeki varlığını güçlendirdi. Örgüt, orta ve uzun menzilli füzeler ile İsrail’in kuzeyindeki yerleşim birimlerine ciddi bir tehdit. Bu durum, İsrail’in Hizbullah’ın füze kapasitesini yok etme çabalarını daha da yoğunlaştırmasına neden oluyor. Hizbullah’ın askeri kapasitesi ve stratejik üstünlüğü Hizbullah’ın askeri kapasitesi, İsrail’in bölgedeki en büyük tehditlerinden biri olarak görülüyor. Örgüt, sahip olduğu gelişmiş füze sistemleri ve yeraltı tünelleri ile İsrail’in kuzeyinde ciddi bir caydırıcılık kapasitesine sahip. Hizbullah, 2006 savaşı sonrasında askeri kapasitesini daha da geliştirmiş ve İsrail’in olası bir saldırısına karşı savunma hatlarını güçlendirmiştir. REKLAM Elinde binlerce kısa ve orta menzilli füze mevcut ve bu füzeler, İsrail’in kuzeyindeki yerleşim birimlerine ulaşma kapasitesine sahip. Hizbullah’ın toplumsal ve politik desteği Hizbullah, Lübnan’daki Şii toplumun desteğini arkasına alarak politik ve askeri güç oluşturmayı başardı. Bunun en önemli nedenlerinden biri sosyal hizmetler ve sağlık yardımları gibi alanlarda da faaliyet göstermesi. Lübnan’daki toplumsal desteği bu şekilde arkasına alabildi. Özellikle İsrail’e karşı direnişiyle Lübnan’daki birçok kesim tarafından bir direniş hareketi olarak görülüyor ve bu durum örgütün toplumsal desteğini artırıyor. Ancak İsrail’in Lübnan’a yönelik geniş çaplı saldırıları, Hizbullah’ın toplumsal desteğini sarsabilir, Lübnan’daki meşruiyetini zayıflatabilir.

İran'ın rolü İran, Hizbullah’ın en önemli destekçisi olarak Lübnan’daki gelişmeleri yakından izliyor. Tahran’ın Hizbullah’a sağladığı mali ve askeri destek, örgütün İsrail’e karşı direniş kapasitesini artırıyor. Ancak, İsrail’in Lübnan’a yönelik müdahaleleri, İran’ı bu çatışmaya doğrudan müdahil olmaya zorlayabilir. REKLAM İran’ın Lübnan’daki etkisi, Hizbullah’ın askeri ve lojistik kapasitesini desteklemekle sınırlı kalırken, İsrail’in müdahaleleri bu desteğin boyutlarını test ediyor. İran’ın stratejik hesapları Tahran, Lübnan’daki Hizbullah varlığını elbette İsrail’e karşı stratejik bir koz olarak kullanıyor. Hizbullah’ı sadece Lübnan’da değil, Suriye ve Irak’ta da etkin bir şekilde kullanarak bölgedeki nüfuzunu artırıyor. İsrail’in Lübnan’a yönelik geniş çaplı bir müdahalesi, İran’ın bu stratejik hesaplarını zorlayabilir. İran, Lübnan’daki askeri varlığını ve Hizbullah’a olan desteğini artırarak, İsrail’i bu müdahaleden vazgeçirmeye çalışabilir. Ancak bu durum, İsrail ve İran arasında doğrudan bir çatışma riskini artırabilir ve bölgedeki istikrarı daha da sarsabilir. Oysa ki İran direkt çatışmayı tercih etmeyen bir ülke. İran ve Batı arasındaki gerginlik İran’ın Lübnan’a yönelik olası müdahalesi, Batı ile olan ilişkilerini de etkileyebilir. Ekonomik kriz ve Batı ile olan nükleer müzakereler nedeniyle dikkatli bir denge politikası izlemek zorundadır. REKLAM Lübnan’daki bir çatışmaya doğrudan müdahil olması, Batı ile olan ilişkilerini daha da zorlaştırabilir ve İran’ı uluslararası arenada daha da yalnızlaştırabilir. Bu bağlamda, İran’ın Lübnan’daki duruma nasıl tepki vereceği, bölgedeki güç dengelerini belirleyecek önemli bir faktördür. Arap dünyası ve uluslararası toplum İsrail’in Lübnan’a yönelik geniş çaplı müdahaleleri, Arap dünyasında büyük tepki yarattı. Özellikle Arap medyasında yer alan haberler ve yorumlar, bu saldırılarını şiddetle eleştirmekte ve bu saldırıların bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini vurguluyor. Arap Ligi ise İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası toplumu İsrail’in bu saldırılarına karşı daha güçlü bir tepki vermeye çağırdı. Arap dünyasının tepkileri ve bölgesel dengeler Arap dünyasının tepkileri kendi içinde farklılıklar gösteriyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler İran’a karşı İsrail ile işbirliği yaparken, Lübnan’daki gelişmelere temkinli yaklaşıyor. Lübnan’daki çatışmaların Suudi Arabistan ve İran arasındaki rekabeti artırabileceği ve bölgedeki mezhepsel gerilimleri derinleştirebileceği düşünülüyor. Bu bağlamda, Arap dünyası İsrail’in Lübnan’a yönelik müdahalelerine karşı bölünmüş ve zıt tavır sergiliyor diyebiliriz. REKLAM Uluslararası toplumun tepkileri ve BM’nin rolü Uluslararası toplum, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına karşı karışık tepkiler veriyor. Birleşmiş Milletler ve Batılı ülkeler, çatışmaların durdurulması ve ateşkes sağlanması için çağrılarda bulundu, ancak bu çağrılar İsrail tarafından göz ardı edildi. BM Güvenlik Konseyi, Lübnan’daki çatışmaları kınayan ve ateşkes çağrısı yapan bir karar çıkaramadı. Bu durum, BM’nin bölgedeki krizlere etkili bir şekilde müdahale edemediğini gösteriyor.