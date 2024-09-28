İsrail ordusunun Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölüm haberini duyurmasının ardından İran lideri Hamaney'den ilk açıklama geldi.

Hamaney şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist rejimin iktidardaki terör çetesi, Gazze'de bir yıldır sürdürdükleri canice savaştan ders almadı. Siyonist suçlular bilsinler ki, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapısına bir zarar veremeyecek kadar önemsizler.

Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanında ve destekçisi. Bu bölgenin kaderini başta Hizbullah olmak üzere direniş güçleri belirleyecek. Allah'ın lütfuyla Lübnan, işgalci, kötü ve itibarsız düşmanı yaptıklarına pişman edecek.