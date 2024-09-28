Galatasaray: 3 - Kasımpaşa: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 3-3 beraberlikle sona erdi.

Cimbom'un gollerini 20. ve 28. dakikalarda Victor Osimhen ile 34'te Mauro Icardi kaydetti. Lacivert-beyazlıların golleri ise 44. dakikada Mamadou Fall, 83'te Haris Hajradinovic (p) ve 90+5'te Nuno da Costa'dan geldi.

Bu sonucun ardından G.Saray, ligde ilk puan kaybını yaşadı ve 19 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 7 puana ulaştı.

OSIMHEN-ICARDI İKİLİSİ SAHADA Teknik direktör Okan Buruk, sistem değişikliğine giderek takımını çift santrforla sahaya sürdü. Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesinde merakla beklenen Victor Osimhen-Mauro Icardi ikilisi aynı anda sahaya çıktı. Buruk, takımını geçmiş maçlardan farklı olarak 4-4-2 sistemiyle oynattı. REKLAM

SALLAI, İLK KEZ 11'DE Galatasaray'ın yeni transferi Rolan Sallai ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer döneminin son gününde Almanya'nın Freiburg takımından kadroya katılan Macar kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla ikinci maçına çıktı. Ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna giren Sallai, Kasımpaşa müsabakasıyla ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda mücadele etti. Tecrübeli futbolcu, ayrıca ilk kez RAMS Park'ta taraftarın önünde forma giydi. BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK! Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile başladı. Teknik direktör Okan Buruk, son olarak 25 Eylül Çarşamba günü sahalarında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 6 oyuncuyu değiştirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR 20. dakikada sol taraftan topla birlikte ilerleyen Abdülkerim’in ceza sahası çizgisine yakın yerden ortasında Osimhen’in altı pas içinde yaptığı dokunuşla top ağlarla buluştu. 1-0 28. dakikada Sara’nın uzun pasında ceza sahası içinde Osimhen’in topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak ağlarla buluştu. 2-0 34. dakikada İsmail Jakobs’un sol taraftan kullandığı uzun taç atışı sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Icardi’nin yüzünü kaleye döndükten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalecinin solundan filelerle buluştu. 3-0 36. dakikada Barak’ın sağ taraftan içeri ortasında uzak kale direğine yakın noktadan Da Costa’nın kafa vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etti. 44. dakikada Winck’in sağ taraftan yaptığı ortada Fall’ın penaltı noktasının hemen gerisinden yatarak yaptığı vuruşta top meşin sol köşeden filelerle buluştu. 3-1

51. dakikada sağ taraftan topla hareketlenen Mamadou Fall, ceza sahasına girerken son anda araya İsmail Jakobs girdi ve meşin yuvarlak kornere çıktı. Pozisyonun devamında mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Bir süre VAR’ın incelemesi sonrası hakem Oğuzhan Çakır pozisyonu monitörde izledi ve penaltı kararını iptal etti. 78. dakikada sağ taraftan Aytaç Kara’nın kullandığı kornerde ön direkte Berkan Kutlu’nun ters kafa vuruşunda kaleci Fernando Muslera, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.