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        Haberler Magazin Kral'ın acısı: Ulusal bir hazineyi kaybettik - Magazin haberleri

        Kral'ın acısı: Ulusal bir hazineyi kaybettik

        Harry Potter serisinde 'Profesör Minerva McGonagall' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Dame Maggie Smith, dün 89 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere Kralı Charles, Smith için paylaştığı başsağlığı mesajında; "Ulusal bir hazineyi kaybettik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 28.09.2024 - 15:57
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        Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde 'Profesör McGonagall' karakterine hayat veren Maggie Smith, dün 89 yaşında hayatını kaybetti.

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        Seride oyuncuyla rol alan Daniel Radcliffe, Emma Watson gibi isimler, başsağlığı mesajı paylaştı.

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        Daniel Radcliffe mesajında; "Onunla çalışabildiğim ve sette onunla vakit geçirebildiğim için kendimi her zaman inanılmaz derecede şanslı sayacağım. Efsane kelimesi çok fazla kullanılıyor ama sektörümüzdeki herhangi biri için geçerliyse o zaman o da geçerlidir. Teşekkürler Maggie" ifadelerini kullandı.

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        Serinin 'Hermione Granger'ı Emma Watson ise duygularını; "O gerçek, dürüst, komik ve kendini onurlandıran biriydi. Maggie, çok sayıda erkek profesör vardı ve Tanrı aşkına sen kendi işini yaptın. Tüm nezaketin için teşekkür ederim. Seni özleyeceğim" mesajıyla paylaştı.

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        "MAGGIE SMITH ULUSAL BİR HAZİNEYDİ"

        İngiltere Kralı Charles başsağlığı mesajında üzüntüsünü; "Eşim ve ben Dame Maggie Smith'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ulusal bir hazinenin üzerindeki perde inerken, dünyanın dört bir yanındaki herkese katılıyor ve onun birçok harika performansını ve hem sahnede hem de sahne dışında parıldayan sıcaklığını ve zekasını en büyük hayranlık ve sevgiyle anıyoruz" şeklinde dile getirdi.

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        İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise "Dame Maggie Smith uzun kariyeri boyunca canlandırdığı sayısız hikâyeyle bizleri yeni dünyalarla tanıştırdı. Büyük yeteneği sayesinde pek çok kişi tarafından sevildi ve eserleri gelecek nesiller boyunca el üstünde tutulacak gerçek bir ulusal hazine haline geldi. Düşüncelerimiz ailesi ve sevdikleriyle birlikte. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

        #Dame Maggie Smith
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