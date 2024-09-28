Kral'ın acısı: Ulusal bir hazineyi kaybettik

"MAGGIE SMITH ULUSAL BİR HAZİNEYDİ"

İngiltere Kralı Charles başsağlığı mesajında üzüntüsünü; "Eşim ve ben Dame Maggie Smith'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ulusal bir hazinenin üzerindeki perde inerken, dünyanın dört bir yanındaki herkese katılıyor ve onun birçok harika performansını ve hem sahnede hem de sahne dışında parıldayan sıcaklığını ve zekasını en büyük hayranlık ve sevgiyle anıyoruz" şeklinde dile getirdi.