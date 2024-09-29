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        Haberler Gündem Acı içinde acı! Anne öldü! Bebeğe çevredekiler sahip çıktı - Güncel haberler

        Acı içinde acı! Anne öldü! Bebeğe çevredekiler sahip çıktı

        Bursa'da çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla kaldırımda yürüdüğü sırada, ara sokaktan çıkıp dönüş yapan TIR'ın dorsesinin çarparak ezdiği Yıldız Polat, yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Yıldız Polat'ın kocası sinir krizi geçirirken, ağlayan bebeğini ise vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 01:22 Güncelleme: 29.09.2024 - 01:22
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        Acı içinde acı! Anne öldü! Bebeğe çevredekiler sahip çıktı
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        Kaza, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şirinevler Mahallesi istikametinden, Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan Muzaffer U. yönetimindeki TIR'ın dorsesi, sürücüsünün dönüş yaptığı sırada, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla birlikte yürüyen, Yıldız Polat'a çarptı.

        Talihsiz kadın dorsenin altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirirken, TIR şoförü Muzaffer U. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

        BEBEĞİ AĞLADI, EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Öte yandan, kaza haberinin ardından olay yerine gelen Yıldız Polat'ın eşi sinir krizi geçirirken, bebeğini ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

        ​Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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