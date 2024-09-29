Acı içinde acı! Anne öldü! Bebeğe çevredekiler sahip çıktı

Kaza, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şirinevler Mahallesi istikametinden, Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan Muzaffer U. yönetimindeki TIR'ın dorsesi, sürücüsünün dönüş yaptığı sırada, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla birlikte yürüyen, Yıldız Polat'a çarptı.

Talihsiz kadın dorsenin altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirirken, TIR şoförü Muzaffer U. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.