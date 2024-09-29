Sivrisineklerin tehlikesi

Sivrisinekler, yalnızca kaşıntılı bir rahatsızlık kaynağı değil, aynı zamanda sıtma gibi ciddi hastalıkların bulaşmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Her yıl yaklaşık 1 milyon insan bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir.