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        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Akşam saatlerinde ise Marmara Bölgesi'nde yerel kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 09:19 Güncelleme: 29.09.2024 - 09:19
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        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

        Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısının, gece Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Güneşli 25°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 31°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 20°

        Yağışların akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis de bekleniyor.

        Yağışların akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

        Fotoğraflar: AA

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