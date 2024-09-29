Hizbullah doğruladı: İsrail'in saldırılarında Hizbullah'ın üst düzey 7 ismi öldürüldü
İsrail'in Lübnan'daki yoğun saldırılarında Hizbullah'ın komuta kademesi büyük kayıplar verdi. Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, bir haftadan kısa bir süre içinde İsrail'in saldırılarında 7. üst düzey liderin öldürüldüğü doğrulandı
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ertesi günü İsrail-Lübnan hattında da gerginlik yükselmişti. Son 2 haftadır ise dünya, İsrail-Hamas çatışmalarından ziyade İsrail-Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmalara odaklandı.
İsrail önce Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını sonra da telsizleri patlattı. Gerilimin zirveye çıkmasının ardından iki taraf arasında hava saldırıları başladı ve bu saldırılar günlerdir sürüyor. İsrail, Lübnan'daki saldırılarında çoğunlukla Hizbullah komutanlarını hedef aldığını açıkladı, ancak yüzlerce sivil öldü.
Son olarak İsrail, Cuma akşamı Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı ve hedefinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın olduğunu bildirdi. Nasrallah'ın ölümünü dün ilk olarak İsrail duyurdu, saatler sonra da Hizbullah doğruladı.
Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah, askeri komutanlarından Ali Karaki'nin 27 Eylül'de Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında öldüğünü bildirdi.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine birkaç gün önce düzenlenen hava saldırılarında Karaki'nin de öldürüldüğü belirtildi.
Hizbullah'ın kurulduğu 1982 yılından bu yana "hareketin güneydeki askerlerinin komutanlığını" yapan Karaki'nin, 8 Ekim 2023 tarihinden öldürüldüğü güne kadar güney cephesi komutanlığı görevini sürdürdüğü aktarıldı.
Açıklamada ayrıca İsrail tarafından Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırılarında Karaki'nin Hizbullah lideri Nasrallah ve diğer bir grup isimle birlikte yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Ali Karaki, Hizbullah'ın askeri kanadının tepesinde ve hareketin yönetiminde bulunan 3. isim olarak biliniyordu.
Hizbullah, İsrail'in son bir hafta içindeki saldırılarında Hizbullah'ın üst düzey 7 isminin öldürüldüğünü doğruladı.
Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi İsrail saldırılarında öldü.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.