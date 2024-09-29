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        Haberler Dünya Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak? | Dış Haberler

        Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?

        İsrail'in saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah, 30'lu yaşlarındayken 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri oldu ve o günden bu yana Hizbullah lideri olarak görev yaptı. Bundan sonra bölgede ve Hizbullah içinde neler yaşanacağını belirsizliğini koruyor. Nasrallah'ın yerine geçecek ise iki isimden bahsediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 29.09.2024 - 09:59
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        Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ertesi günü İsrail-Lübnan hattında da gerginlik yükselmişti. Son 2 haftadır ise dünya, İsrail-Hamas çatışmalarından ziyade İsrail-Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmalara odaklandı.

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        İsrail önce Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını sonra da telsizleri patlattı. Gerilimin zirveye çıkmasının ardından iki taraf arasında hava saldırıları başladı ve bu saldırılar günlerdir sürüyor.

        İsrail, Lübnan'daki saldırılarında çoğunlukla Hizbullah komutanlarını hedef aldığını açıkladı, ancak yüzlerce sivil öldü. Son olarak İsrail, Cuma akşamı Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı ve hedefinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın olduğunu bildirdi. Nasrallah'ın ölümünü dün ilk olarak İsrail duyurdu, saatler sonra da Hizbullah doğruladı.

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        Bu gelişmelerin ardından bölgede neler yaşanacağını belirsiz, ancak gözler Hizbullah'a çevrildi. Nasrallah, 30'lu yaşlarındayken 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri oldu ve o günden bu yana Hizbullah lideri olarak görev yaptı. Bundan sonra nasıl adımlar atacağı bilinmezken, Nasrallah'ın yerine geçecek iki isimden bahsediliyor.

        Haşim Safieddin

        Hizbullah'ın yürütme kurulu başkanı ve Nasrallah'ın kuzeni olan Safieddin'in, Hizbullah'ın yeni lideri olacağı düşünülüyor.

        1964'te Sur yakınlarındaki Deir Qanoun en-Nahr'ın güney köyünde doğan Safieddin, Irak'ın Necef ve İran'ın Kum kentinde Nasrallah ile birlikte teoloji okudu. İkisi de Hizbullah'a kuruluşunun ilk günlerinde katıldı.

        Safieddin'in İran ile yakın bağları var, kardeşi Abdullah, Hizbullah'ın İran temsilcisi olarak görev yapıyor. Oğlu Redha, 2020'de ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafazları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin kızıyla evli.

        Hizbullah'ın yürütme kurulu başkanı olarak grubun siyasi işlerini denetleyen Safieddin, ayrıca grubun askeri operasyonlarını yöneten Cihat Konseyi'nde de yer alıyor.

        ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında terörist ilan edilen Safieddin, kamuoyuna yaptığı açıklamalarla çoğunlukla askeri duruşunu ve Filistin davasına olan bağlılığını yansıtıyor.

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        Naim Qassem

        Konuşulan bir diğer isim ise Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı 71 yaşındaki Naim Qassem.

        Qassem, Güney Lübnan'da, özellikle geçen Ekim ayından bu yana birçok İsrail saldırısına maruz kalan Nebatiye şehrinin Kfar Kila köyünde doğdu.

        Qassem'in Şii siyasi aktivizminde uzun bir geçmişi var. 1970'lerde Lübnan'daki bir Şii grubu olan Amal Hareketi'nin bir parçası oldu. Daha sonra Amal'den ayrıldı ve 1980'lerin başında Hizbullah'ın kuruluşuna yardımcı oldu ve grubun temel din bilginlerinden biri oldu.

        Qassem'in dini akıl hocalarından biri, geniş çapta saygı duyulan Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah'tı ve Qassem'in kendisi de onlarca yıldır Beyrut'ta dini dersler veriyordu.

        Hizbullah'ın eğitim ağının bir bölümünü denetledi ve ayrıca grubun parlamento faaliyetlerini denetlemekle de ilgilendi.

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        Qassem, 1991'de, İsrail tarafından suikasta uğrayan o zamanki Genel Sekreter Abbas el-Musawi'nin yönetimi altında genel sekreter yardımcısı seçildi.

        Yıllar boyunca Hizbullah'ta önemli bir kamusal rol oynadı ve aynı zamanda grubun Şura Konseyi'nin bir üyesi.

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