İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti! Hamaney'e "İsrail'e saldırı emri verin" çağrısı
Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail'in hava saldırılarında öldürülmesinin ardından İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etmek için sokaklara çıktı. 5 günlük yas ilan edilen İran'da, İran dini lideri Hamaney'e "İsrail'e saldırı emri" vermesi çağrısında bulundu. Hamaney, "Nasrallah'ın kanının yerde kalmayacağını" vurguladı
İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını protesto etmek ve Hizbullah'a destek için toplanan binlerce kişi İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e "İsrail'e saldırı emri" vermesi çağrısında bulundu.
Tahran'daki Filistin Meydanı'nda yoğun yağmur altında toplanan binlerce kişi, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da hayatını kaybettiği saldırılarını protesto etti.
Gösterilerde Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.
İran'da, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında ölümü dolayısıyla, 5 gün ulusal yas ilan edildi.
İran lideri Ali Hamaney, Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle dün yaptığı yazılı açıklamada, "direniş cephesi" ve Hizbullah'ın önemli bir ismi ve liderini kaybettiğini belirtti, "Nasrallah'ın Lübnan'da kurduğu yapının onun ölümüyle daha da güçleneceğini" savundu.
"Direniş cephesinin çökmekte olan Siyonist varlığın gövdesine indirdiği darbeler daha da ezici olacak." ifadelerini kullanan Hamaney, Nasrallah'ın "kanının yerde kalmayacağını" vurguladı.