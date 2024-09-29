Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt

Sağlık kontrolünden çıkan Süleyman Ege Sevil, "Neden öldürdün, pişman mısınız?" sorusuna, "Öldürmedik biz niye öldüreceğiz, bizi öldürmeye çalıştı. Ben de bıçakla kendimi korudum" derken, Hüseyin Emre Ç. ise "Ben olayın sadece görgü tanığıyım" ifadelerini kullandı. Sevil ve Hüseyin Emre Ç., daha sonra ekip aracıyla adliyeye götürüldü.