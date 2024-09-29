Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın 3-3 berabere kaldığı mücadelenin 82. dakikasında; Kasımpaşa'nın kazandığı penaltının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı. VAR kararı sonrası gelen penaltı ile ilgili Okan Buruk'un dördüncü hakeme "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" dediği görüldü
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Lacivert-beyazlılar, 3 gole rağmen pes etmeyerek 90+5'te Nuno Da Costa'nın golüyle Rams Park'tan 1 puanla ayrılmayı başardı. Mücadelenin 82. dakikasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı.
NE OLDU?
3-3 sona eren maçın 82. dakikasında Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Fall'ın kafa vuruşunda top, Jakobs'un eline çarptı. Kasımpaşalı futbolcular yoğun itirazda bulunurken, VAR hakemi Ali Şansalan hakem Oğuzhan Çakır'ı monitöre çağırdı. Çakır, VAR incelemesinin ardından Jakobs'un elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa'ya verilen penaltı sonrası hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı. VAR kararı sonrası gelen penaltı ile ilgili Okan Buruk'un maçın dördüncü hakemi Ozan Ergün'e "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" sözleri ekranlara yansırken bu ifadeler gündem yarattı.
O anlar kameralara böyle yansıdı:
83. dakikada Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic, penaltıdan skoru 3-2'ye getirirken 90+5'te Nuno Da Costa, Kasımpaşa'ya beraberliği getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Okan Buruk'un bu sözleri ile ilgili bir yaptırımda bulunup bulunmayacağı ise tartışma konusu oldu.
Gözler salı günü açıklanması beklenen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerine çevrildi.
AYNI CEZAYI VEREBİLECEK Mİ?
Daha önce benzer bir durum Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun başına gelmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uğurlu'ya 7 maç men ve 230 bin TL para cezası vermişti.