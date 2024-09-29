Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde emlakçı Çağrı Uzun'a silahlı saldırı düzenlendi. U.H. ve M.Y. ile azmettirici olduğu belirtilen E.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Son dönemde gerçekleştirilen saldırılarda olduğu gibi bu saldırıda da motosiklet kullanılması dikkat çekti.
Son dönemde planlı saldırılarda motosikletin suçluların gözdesi olduğu görülüyor.
Ankara'da da bir emlakçıya düzenlenen silahlı saldırıda yine motosiklet kullanılması dikkat çekti.
Olay, 17 Eylül'de saat 19.30 sıralarında Altındağ'a bağlı Karapürçek Mahallesi Şehit Savaş Batu Caddesi'ndeki bir emlak ofisinde meydana geldi.
Emlakçı Çağrı Uzun'a, iş yerinde yalnızken motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırganlardan biri tabanca ile Çağrı Uzun'a defalarca ateş etti.
Uzun, dükkanın arkasında bulunan bölüme geçmek isterken bacağından vuruldu.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırı düzenleyen U.H. ve M.Y. ile azmettirici olduğu belirtilen E.Y.'yi gözaltına aldı.
Çağrı Uzun ile E.Y. arasında daha önce bir otomobil ticareti gerçekleştiği ve ikili arasında alacak tartışması yaşandığı bildirildi.
Bu saldırıda da zanlıların motosiklet kullandığı görüldü.