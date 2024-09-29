Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırı düzenleyen U.H. ve M.Y. ile azmettirici olduğu belirtilen E.Y.'yi gözaltına aldı.

Çağrı Uzun ile E.Y. arasında daha önce bir otomobil ticareti gerçekleştiği ve ikili arasında alacak tartışması yaşandığı bildirildi.

Bu saldırıda da zanlıların motosiklet kullandığı görüldü.