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        Haberler Dünya İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis | Dış Haberler

        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis

        Sadece biz değil tüm dünya su kaynaklarının kirlenmesini konuşuyor. Bazı ülkeler ise radikal tedbirler alıyor. Örneğin İngiltere… Esra Toptaş yazdı.

        Giriş: 29.09.2024 - 13:48 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:05
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        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
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        Son haftalarda çok sık konuştuğumuz bir mesele var: Sularımızdaki kirlilik… Kirlilik deyince de tabi akıllara hemen İzmir Körfezi geliyor fakat nerdeyse tüm denizler, nehirler, göller için kirlilik büyük tehdit. Su kaynaklarındaki kirliliğin en büyük nedeni de tabii ki atık girişi. Elbette sadece biz değil tüm dünya bu sorunla karşı karşıya. Ve su kaynaklarındaki kirliliğe karşı bazı ülkeler de radikal önlemler almaya başladı. Örneğin İngiltere…

        SUYU KİRLETENE HAPİS

        İngiltere, göllerini, nehirlerini ve denizlerini kirleten su şirketlerini kontrol altına almak amacıyla yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Yasa tasarısı çevreyi kirletenlere karşı hükümete hapis cezası dahil büyük yetkiler veriyor. Ülkedeki bu radikal önlemleri Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız şöyle anlattı:

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        * İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan yapılan bir basın açıklamasında, Suyu Koruma İçin Özel Önlemler Yasa Tasarısı, su şirketlerinin çevreye zarar vermesini önlemek için düzenleyici kurumlara daha hızlı ve daha sıkı önlemler alma konusunda yeni yetkiler verecek.

        * İngiltere’de özel sektörü su kirliliği açısından denetleyen kamu kurumu yaptığı incelemeler sonrasında üç büyük su şirketine toplam 168 milyon sterlin ceza kesilmesini önerdi.

        * İngiltere’deki yeni yasa tasarısı, hapis cezasına ek olarak çevre koruma standartlarına uymayan su hizmetleri şirketlerine teşvik verilmesini de abonelere zarar vermeden yasaklayacak . BBC News’in haberine göre, hukuk davalarında, Çevre Ajansı’nın su hizmeti veren şirketlere karşı daha kolay suç duyurusunda bulunabilmesi sağlanacak ve açılan davalar uzamadan hızla sonuca ulaştırılabilecek.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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