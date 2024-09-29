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        Antalyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Antalyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Konyaspor maçının tüm detayları haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.09.2024 - 18:02 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:26
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

        STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadı

        HAKEM: Cihan Aydın

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Kalujinski, Townsend, Djenepo, Samudio

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail, Amrabat, Szymanski, Maximin, Tadic, Dzeko

        Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 6 puan gerisinde bulunuyor.

        Ev sahibi Antalyaspor ise ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan topladı.

        UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

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        57. RANDEVU

        İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 56 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 37 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 102 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle yanıt verdi. İki ekip arasında Antalya'da yapılan son karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

        SON 9 MAÇTA KAYBETMEDİ

        Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 9 Süper Lig maçını kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kanarya bu maçlarda 17 gol kaydederken, kalesinde ise 8 gol gördü. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.

        DEPLASMANDA 22 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 22 deplasman maçında 18 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 22'sinde fileleri havalandırırken, 14 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

        ALEX, ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen ve kulüpte birçok rekora imza atan Alex de Souza, teknik direktör olarak eski takımına rakip oluyor. Brezilyalı teknik adam, sezon başında Antalyaspor'un başına geçmişti. Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve eski milli futbolcu Mehmet Aurelio da Alex'in yardımcısı olarak olarak bulunuyor.

        FRED VE OOSTERWOLDE SINIRDA

        Fenerbahçe'de Fred ve Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında bulunuyor.

        Bu iki futbolcu, kart görmesi durumunda Samsunspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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