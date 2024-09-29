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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te ağabeyinin eşini silahla öldüren kişi intihar etti | Son dakika haberleri

        Karabük'te ağabeyinin eşini silahla öldüren kişi intihar etti

        Karabük'ün Eflani ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 80 yaşındaki adam, 72 yaşındaki yengesini katletti. Olayın ardından yaşlı adam aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 21:45 Güncelleme: 29.09.2024 - 21:46
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        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde, ağabeyinin eşini silahla öldüren kişi intihar etti. Alpagut köyü Hıdırlı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Ortakcı (80), henüz bilinmeyen nedenle evinde ağabeyinin eşi Gülsiye Ortakcı'yı (72) silahla vurdu.

        Ortakcı, daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kişinin de öldüğünü belirledi.

        Cenazeler, incelemenin ardından Eflani İlçe Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.

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