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        Haberler Gündem 3. Sayfa Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan | Son dakika haberleri

        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan

        Fenerbahçeli Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Saldırı talimatının Gürcistan'dan, 250 bin lira karşılığında verildiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 21:18 Güncelleme: 29.09.2024 - 21:18
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        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
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        Beykoz'da katıldığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçeli Serhat Akın'ın 250 bin lira için vurulduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırı talimatının Gürcistan'da bulunan H.Ş. tarafından verildiği ortaya çıktı.

        Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta Cuma günü meydana gelen olayda, katıldığı program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın yaralandı.

        SALDIRI TALİMATI GÜRCİSTAN'DAN VERİLMİŞ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında silahı kullanan kişinin Ozan D. olduğu, onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman M. olduğu tespit edildi.

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        Saldırı talimatının Gürcistan'da yaşayan H.Ş. tarafından verildiği ve saldırının 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi. Talimatı verdiği iddia edilen H.Ş.'nin kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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