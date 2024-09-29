Adana'da düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde Mehmet Aslantuğ ile Levent Özdilek arasında 'yaşananlar' festivalin gündemine oturdu.

İki gün önceki 'Onur Ödülleri' töreninde selamlaşma sırasında Mehmet Aslantuğ'un Levent Özdilek'e doğru uzattığı kolları boşlukta kaldı. Bu durum, iki oyuncu arasında bir gerginlik olduğu izlenimi oluşturdu.

İkili, tüm ilgileri üzerine toplarken gerginliğin sebebinin ne olduğu tartışma konusu oldu. Levent Özdilek ile Mehmet Aslantuğ arasındaki 'mesafe' büyük merak uyandırdı.

Levent Özdilek, iki gün sonra bir açıklamada bulunarak Mehmet Aslantuğ ile aralarında bir sorun olmadığını belirtti; "Biz böyle haberlere takılmıyoruz kardeşimle. Karambol bir an, olmayan içerikle paylaşılmış. Sıkıntı yok. Gazeteciler, işlerini yapmış ama mevzu yok. Kusura bakmayın. Yolumuz hep sevgi."