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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!

        Haftanın ilk iş gününde, 6 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde hissedilir derecede, 8 ilâ 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 07:28 Güncelleme: 30.09.2024 - 08:36
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, İzmir, Rize, Erzurum, Bingöl ve Hakkari çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu, Artvin’in iç ve kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        RÜZGARIN ŞİDDETİ FIRTINA

        Rüzgârın; Marmara’nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BATIDA SICAKLIK 8-12 DERECE DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

        ANKARA: 27, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor

        İSTANBUL: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KOCAELİ: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        BURSA: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AFYONKARAHİSAR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        MANİSA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 32, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 25, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        HATAY: 31, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        ESKİŞEHİR: 17, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KONYA: 28, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor

        YOZGAT: 26, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        BOLU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        SİNOP: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        ZONGULDAK: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        AMASYA: 33, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor

        SAMSUN: 28, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor

        TRABZON: 28, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 26, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri, gece saatlerinden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ERZURUM: 20, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 18, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

        MALATYA: 30, Az bulutlu ve açık

        VAN: 20, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 32, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

        GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

        SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

        ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

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