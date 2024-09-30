Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Denize kıyısı yok ama... Konya'da satılık ada! - Haberler

        Konya'da ada satılığa çıkarıldı

        Beyşehir Gölü'nde bulunan ve Konya'nın Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan Çeçen Adası, metrekaresi 9 dolardan satılığa çıkarıldı. 'Konya'ya bağlı tek satılık ada' olduğu belirtilen Çeçen Adası'na sal ve tekneyle erişilebiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:55 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki ada, metrekaresi 9 dolar bedelle satılığa çıkarıldı.

        2

        İlçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, Çeçen Adası ismiyle anılıyor.

        3

        Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor.

        4

        Küçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor.

        5

        Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı.

        6

        Yatırımcılar başta olmak üzere bazı ilgililer de metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarılan yerle ilgili sahada araştırma yapmak için bölgeye geliyor.

        7

        Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz, mahalleye bağlı birden fazla adanın olduğunu söyledi.

        8

        Bazı adalarda tarım ve hayvancılık yapıldığını anlatan Navruz, "Çeçen Adası satılığa çıkarıldı. Bedeli 165 milyon lira civarında belirlenmiş. Toplamda 550 dönüm büyüklüğünde. Bu adada, hayvancılık ve tarım yapılıyor. Şimdi satılacak. Tek tapu olduğunu biliyorum. Geçenlerde gelenler oldu, galiba anlaşamadılar" dedi.

        9

        Navruz, adaya kendi imkanlarıyla yaptıkları 10 tona kadar yük kaldırma kapasitesi olan sal ve tekneyle erişilebildiğini kaydetti.

        10

        Adanın satışını üstlenen gayrimenkul şirketinin sahibi Samet Ok da "Konya'da ada satışı yapmak heyecan uyandırıyor. Kentte böyle bir yer yok. Tek satılık ada burası.

        11

        Kuzeyden güneye 2 kilometre, doğudan batıya olan bölümü de 400 metreye kadar ulaşıyor. Doğal güzelliği olan bir yer. Metrekare fiyatı 9 ABD doları olarak belirlendi" diye konuştu.

        12
        13
        14
        15
        16
        #Beyşehir Gölü
        #konyada satılık ada
        #Beyşehir Gölünde satılın ada
        #SATILIK ADA
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Arama çalışmalarında son durum
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Arama çalışmalarında son durum
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı