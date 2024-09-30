Spor yazarları Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Ömer Üründül (Sabah): Ben Mourinho'nun ne yapmak istediğini anlamakta zorluk çekiyorum. Bir defa kafama takılan en önemli sorun şu; En Nesyri'yi ısrarla Mourinho istedi. Niye oynatmıyor. Dzeko son derece deneyimli, senelerin santrforu. Ama bir büyük takımın asli santrforunun 39 yaşında olması eşyanın tabiatına aykırı. Szymanski'de de düşüş var. İsmail neden bu kadar kısa sürede geriye gitti? İrfan Can hep yedek kulübesinde, oyuna alırken gol olunca vazgeçiyorsun. Sonra hiç almıyorsun.