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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 yıl arayla ağlattılar! Abla ile kardeşin acı kaderi! - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        3 yıl arayla ağlattılar! Abla ile kardeşin acı kaderi!

        Denizli'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Neşe Çevik, otomobilin çapması sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Neşe Çevik'in kardeşi 16 yaşındaki Cengiz Çevik'in de, 3 yıl önce yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 08:26 Güncelleme: 30.09.2024 - 08:26
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        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaza, Bozburun Mahallesi Denizli-Aydın Karayolu'nda meydana geldi. Bir alışveriş merkezinden çıkan Neşe Çevik (21), yolun karşısına geçmeye çalışırken İbrahim D. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        NEŞE HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çevik, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Neşe Çevik, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İbrahim D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ABLA-KARDEŞ AYNI KADERİ PAYLAŞTI

        Hayatını kaybeden Neşe Çevik'in kardeşi Cengiz Çevik'in de (16), 3 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

        ÜÇ YIL ÖNCE KARDEŞİ ÖLMÜŞ

        Cengiz Çevik'in Buldan ilçesinde, 23 Ağustos 2021 tarihinde tütün tarlasında çalıştıktan sonra, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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