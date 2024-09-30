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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine Toplantısı bugün! İşte masadaki başlıklar | Son dakika haberleri

        Kabine Toplantısı bugün! İşte masadaki başlıklar

        Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Toplantının ana gündem maddesini İsrail'in Ortadoğu'daki saldırıları olacak. Toplantıda ekonomi politikası ve terörle mücadele de masada olacak diğer konular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 09:44 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:44
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        Kabine Toplantısı bugün! İşte masadaki başlıklar
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        Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        Toplantının ana gündem maddesini İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları olacak.

        Haftasonunda Hizbullah lideri Hasrallah İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

        İsrail'in saldırılarının durdurulması için diplomasi trafiği sürerken, atılacak adımlar da Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Diğer yandan Gazze'de ateşkesin sağlanması için girişimler değerlendirilecek başlıklar arasında.

        BM ZİRVESİ DE GÖRÜŞÜLECEK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Toplantısı için gittiği ABD'de yaptığı görüşmeler de Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

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        YENİ YASAMA DÖNEMİ

        Kabine, 1 Ekim itibarıyla başlayacak yeni yasama yılına dair hazırlıkları da görüşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilecek düzenlemeler ele alınacak. Bu kapsamda, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulması ile yeni ve sivil anayasa çalışmaları da değerlendirilecek.

        EKONOMİDE SON DURUM

        Ekonomide son durum da Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Orta Vadeli Program'da yer alan hedeflerin gözden geçirilmesi beklenirken, enflasyon, yatırım, istihdam konuları da masaya gelecek.

        Terörle mücadelede son durum, atılacak adımlar da toplantının bir diğer konusu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

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