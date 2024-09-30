Osimhen'de sorun yok!

Galatasaray'da gündem harika bir başlangıç yapan Victor Osimhen'in sağlık durumu...

Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşısında ilk yarıya iki gol sığdıran Nijeryalı yıldız, girdiği bir ikili mücadelenin ardından arka adalesinde sertlik hissetmişti.

Okan Buruk ve sağlık heyet ile ikinci yarı öncesinde konuşan Osimhen tedbir amaçlı olarak oyundan çıkarıldı.

Mücadelenin ardından açıklamalar yapan Nijeryalı golcü kendisini iyi hissettiğini ve sakatlığının ciddi olmadığını ifade etti. MR'ı çekilen Osimhen'in durumunun korkulduğu gibi olmadığı öğrenildi. Nijeryalı golcü buna rağmen sıkışık bir fikstürden geçen Galatasaray'da dinlendirilebilir. REKLAM