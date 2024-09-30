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        Haberler Dünyadan Kris Kristofferson hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Kris Kristofferson hayatını kaybetti

        Dünyaca ünlü müzisyen ve oyuncu Kris Kristofferson, 88 yaşında hayata veda etti. Kristofferson, 1976 yapımı 'A Star Is Born' (Bir Yıldız Doğuyor) filmiyle geniş çevrelerce tanınmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 10:15 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:16
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        Müzik ve sinema dünyasının ünlü simlerinden olan Kris Kristofferson, yaşamını yitirdi.

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        Ünlü şarkıcının ölümünü ailesi duyurdu. Yapılan açıklamada, Kris Kristofferson'ın cumartesi günü Hawai'deki evinde huzur içinde hayata veda ettiği belirtildi.

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        Country müzik alanında büyük ün kazanan ve 1976 tarihli 'A Star Is Born' (Bir Yıldız Doğuyor) filminde de döneminin ünlü oyuncusu Barbra Streisand ile birlikte kamera karşısına geçen Kris Kristofferson, 88 yaşında vefat etti.

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        Kris Kristofferson, 'Bir Yıldız Doğuyor'da canlandırdığı 'John Norman Howard' ile Altın Küre Ödülü’nü kazandı.

        Kris Kristofferson ayrıca, 'Blade' serisi, 2001 yapımı 'Maymunlar Cehennemi' ve 'Gününü Göreceksin' gibi filmlerde de rol aldı.

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        "ONUNLA TANIŞTIKTAN SONRA OYUNCU OLMAYA KARAR VERDİM"

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kris Kristofferson'ın vefatının ardından üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.

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        17 yaşındayken Kris Kristofferson ile tanıştığını ifade eden Karadağlı; "Bu dünyadan göçmüş, çok üzüldüm" dedi.

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        Tamer Karadağlı bir diğer paylaşımında da, "Ben, Kris Kristofferson ile tanıştıktan sonra oyuncu olmaya karar verdim. Çocukluk kahramanın bu adamdı" ifadelerini kullandı.

        #Kris Kristofferson
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