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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'da gelir çok vergi yok! - İş-Yaşam Haberleri

        Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'da gelir çok vergi yok!

        Müşterilerine sözleşme yenilemede yüzde 300'e varan oranlarda zam yapan operatörler gelirlerini zirveye çıkarırken başta aldıkları teşvikler ve yönetim sıkıntıları yüzünden patlayan finansman giderleri nedeniyle vergi dairesinin yolunu unuttular. İletişim üzerinden milyarlarca lira vergi ödeyen müşteriler asıl vergi rekortmeni olurken Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi Türkiye'nin dev GSM şirketleri rekor gelirlerine karşın son 5 yıldır İlk 100 Vergi Rekortmeni listesinde yer alamadılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 09:16 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:06
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        İlk 100'süzler
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        Vatandaşın yeni sözleşmelerine yüzde 300'ü aşan oranda zam yapan mobil telefon operatörlerinin son 5 yılda Maliye'ye kurumlar vergisi de ödemedikleri ortaya çıktı. Mobil telefon operatörler yönetim sıkıntıları nedeniyle önemli tutarda finansman gideri ödemelerinin yanı sıra teşvik, Ar-Ge ve fiber dönüşüm bahanesiyle son 5 yılda doğru dürüst bir vergi ödemedi ve dolayısıyla vergi rekortmenleri listelerinde yer almadılar.

        İletişim üzerinden milyarlarca lira vergi ödeyen müşteriler asıl vergi rekortmeni olurken Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi Türkiye'nin dev GSM şirketleri rekor gelirlerine karşın İlk 100 Vergi Rekortmeni listesinde adeta yok oldular.

        Operatörlerden Turkcell ve Türk Telekom'un halka açık olan bilançolarına göre son 5 yılda her iki kurum net kâr elde etmelerine rağmen teşvikle tanınan vergi indirimi olanağı nedeniyle vergi ödemedi.

        24 MİLYAR LİRA ESAS FAALİYET KÂRI VAR AMA

        İkisi halka açık olan operatörlerin bilançoları incelendiğinde hem Turkcell hem Türk Telekom'un yüksek faaliyet kârına rağmen yine yüksek finansman giderinin vergi ödemeleri için gerekli matrahı yediği görüldü. Örneğin Turkcell'de geçen yıl 107 milyar liralık hasılat ve 23,9 milyar liralık esas faaliyet kârı ve 16 milyar lira da diğer gelirlerine rağmen 33 milyar liralık finansman gideri nedeniyle vergi öncesi kâr 5,8 milyar liraya indi. 5,4 milyar liralık yatırım teşviki ile birlikte şirketin dönem kârı 12,5 milyar liraya kadar geriledi. Üzerinden kurumlar vergisi ödenen net kâr ise 1 milyar 255 milyar lira oldu. Şirketin yatırım teşviki olarak 535 milyon lira vergi alacağı olduğu için bırakın vergi ödemeyi devlet Turkcell'e 68 milyar lira borçlu bile kaldı.

        100 MİLYAR HASILAT SIFIR VERGİ

        Türk Telekom da 2023 sonunda 100 milyar lira hasılatı, 21 milyar liralık brüt kârı ve 4,8 milyar lira esas faaliyet kârı ve aldığı teşviklerin de etkisiyle 16,4 milyar lira dönem kârına sahipti. Geçen yıl Türk Telekom'un üzerinden vergi ödenen net kâr ise 1 milyar 642 milyon lira oldu. Ancak onun da 1 milyar 326 milyar lira teşvik nedeniyle vergi alacağı olduğu için yine devlet bu kuruma da 27 milyon lira borçlu kalmış oldu.

        VODAFONE DA KARLI AMA VERGİ YOK

        Halka açık olmayan Vodafone'dan yapılan açıklamada şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 17,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Buna rağmen muhtemelen aynı Turkcell ve Türk Telekom'da olduğu gibi son 5 yılda Vodafone da vergi rekortmenleri arasında görünmüyor.

        2019 İLK 100 VERGİ REKORTMENİ LİSTESİ

        2020 İLK 100 VERGİ REKORTMENİ LİSTESİ

        2021 İLK 100 VERGİ REKORTMENİ LİSTESİ

        2022 İLK 100 VERGİ REKORTMENİ LİSTESİ

        2023 İLK 100 VERGİ REKORTMENİ LİSTESİ

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