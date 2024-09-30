Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'da gelir çok vergi yok!

Vatandaşın yeni sözleşmelerine yüzde 300'ü aşan oranda zam yapan mobil telefon operatörlerinin son 5 yılda Maliye'ye kurumlar vergisi de ödemedikleri ortaya çıktı. Mobil telefon operatörler yönetim sıkıntıları nedeniyle önemli tutarda finansman gideri ödemelerinin yanı sıra teşvik, Ar-Ge ve fiber dönüşüm bahanesiyle son 5 yılda doğru dürüst bir vergi ödemedi ve dolayısıyla vergi rekortmenleri listelerinde yer almadılar.

İletişim üzerinden milyarlarca lira vergi ödeyen müşteriler asıl vergi rekortmeni olurken Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi Türkiye'nin dev GSM şirketleri rekor gelirlerine karşın İlk 100 Vergi Rekortmeni listesinde adeta yok oldular.

Operatörlerden Turkcell ve Türk Telekom'un halka açık olan bilançolarına göre son 5 yılda her iki kurum net kâr elde etmelerine rağmen teşvikle tanınan vergi indirimi olanağı nedeniyle vergi ödemedi.

24 MİLYAR LİRA ESAS FAALİYET KÂRI VAR AMA

İkisi halka açık olan operatörlerin bilançoları incelendiğinde hem Turkcell hem Türk Telekom'un yüksek faaliyet kârına rağmen yine yüksek finansman giderinin vergi ödemeleri için gerekli matrahı yediği görüldü. Örneğin Turkcell'de geçen yıl 107 milyar liralık hasılat ve 23,9 milyar liralık esas faaliyet kârı ve 16 milyar lira da diğer gelirlerine rağmen 33 milyar liralık finansman gideri nedeniyle vergi öncesi kâr 5,8 milyar liraya indi. 5,4 milyar liralık yatırım teşviki ile birlikte şirketin dönem kârı 12,5 milyar liraya kadar geriledi. Üzerinden kurumlar vergisi ödenen net kâr ise 1 milyar 255 milyar lira oldu. Şirketin yatırım teşviki olarak 535 milyon lira vergi alacağı olduğu için bırakın vergi ödemeyi devlet Turkcell'e 68 milyar lira borçlu bile kaldı.