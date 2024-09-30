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        Gözler PFDK sevklerinde! Okan Buruk için ne karar çıkacak?

        Süper Lig'in 7. haftasında 3-3 sona eren Galatasaray - Kasımpaşa maçının 82. dakikasında; lacivert-beyazlı ekibin kazandığı penaltının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na çevrildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 12:58 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:13
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        Gözler PFDK sevklerinde!
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        Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin 82. dakikasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı. Buruk'un maçın dördüncü hakemi Ozan Ergün'e "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" sözleri ekranlara yansırken bu ifadeler gündem yarattı.

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun Okan Buruk'un bu sözleri ile ilgili bir yaptırımda bulunup bulunmayacağı ise tartışma konusu oldu. Gözlemci ve temsilci raporlarında Buruk'un bu sözlerinin yazılıp yazılmadığı merak konusu olurken, gözler salı günü açıklanması beklenen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerine çevrildi.

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        Sezon başında Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası almıştı.

        MADDE 41 NEDİR?

        "KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME"

        (1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer

        ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik

        haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu

        eylemleri gerçekleştiren;

        (a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7

        müsabakadan men cezası,

        (b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde

        ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-

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        TL’den 900.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL’den 420.000.-TL’ye

        kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü

        yöneticileri için 51.000.-TL’den 90.000.-TL’ye kadar para cezası,

        (c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

        NE OLDU?

        3-3 sona biten Galatasaray - Kasımpaşa maçının 82. dakikasında konuk ekip Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Fall'ın kafa vuruşunda top, Jakobs'un eline çarptı. Kasımpaşalı futbolcular yoğun itirazda bulunurken, VAR hakemi Ali Şansalan hakem Oğuzhan Çakır'ı monitöre çağırdı. Çakır, VAR incelemesinin ardından Jakobs'un elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa'ya verilen penaltı sonrası hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı. VAR kararı sonrası gelen penaltı ile ilgili Okan Buruk'un maçın dördüncü hakemi Ozan Ergün'e "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" sözleri ekranlara yansırken bu ifadeler gündem yarattı.

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