Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor! Hangi mevsimi sevdiğiniz sizin hakkınızda çok şey söylüyor olabilir!

İLKBAHAR: YENİLENME VE POZİTİFLİK ARAYIŞI

İlkbahar, doğanın yeniden canlandığı ve günlerin uzamaya başladığı mevsimdir. Eğer ilkbahar favori mevsiminizse, muhtemelen yenilik arayışında olan, pozitif ve enerji dolu bir kişiliğe sahipsiniz. Uzun ve soğuk bir kışın ardından baharın getirdiği canlılık size büyük bir coşku verebilir. Yeni başlangıçlar ve değişimler için heyecanlanıyorsanız, bu mevsim tam size göre olabilir.