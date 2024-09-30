8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar

ÇOCUK 7 GÜN SONRA AİLESİNE ANLATTI

M.M., iddiaya göre, E.B.'ye, cinsel istismarda bulunup, kimseye söylememesi için de tehdit etti. Durumu kimseyle paylaşamayan E.B., 8 Eylül'de olayı anneannesi ve babası O.B.'ye (36) anlattı.