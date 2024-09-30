Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor | Dış Haberler

        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor

        İsrail-Lübnan Hizbullahı hattındaki gerilim, İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesinin ardından had safhaya çıktı. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor. ABD, İsrail'in "katliam" yapmasını sınırsız bir şekilde destekliyor. 2006'da İsrail'le mücadelemizi kazandığımız gibi kazanacağız. dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 12:13 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor. ABD, İsrail'in "katliam" yapmasını sınırsız bir şekilde destekliyor." ifadelerini kullandı.

        İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü devam eden çatışmalar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatmasıyla had safhaya çıkmıştı.

        İsrail'in Lübnan'a yönelik siber saldırılarının ardından iki taraf karşılıklı hava saldırılarına başladı. İsrail, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        REKLAM

        İsrail'in son bir hafta içindeki saldırılarında Hizbullah komuta kademesi büyük kayıplar verdi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti.

        "2006'DAKİ GİBİ MÜCADELEMİZİ KAZANACAĞIZ"

        Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah tarafından kameralar karşısında ilk açıklama geldi. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın, İsrail'in saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

        Grubumuz bir kardeş, bir lider kaybetti. İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor. ABD, İsrail'in "katliam" yapmasını sınırsız bir şekilde destekliyor. Bize darbe vurdular ama biz yolumuza devam edeceğiz.

        Savaşın uzun süreceğini biliyoruz. Kara saldırısına hazırız. 2006'da İsrail'le mücadelemizi kazandığımız gibi kazanacağız. Zafer bizim olacak sadece biraz sabra ihtiyacımız var."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Sağanakta pazar yeri çöktü!
        Sağanakta pazar yeri çöktü!
        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı