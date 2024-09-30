Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor. ABD, İsrail'in "katliam" yapmasını sınırsız bir şekilde destekliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü devam eden çatışmalar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatmasıyla had safhaya çıkmıştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik siber saldırılarının ardından iki taraf karşılıklı hava saldırılarına başladı. İsrail, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah tarafından kameralar karşısında ilk açıklama geldi. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın, İsrail'in saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

Grubumuz bir kardeş, bir lider kaybetti. İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor. ABD, İsrail'in "katliam" yapmasını sınırsız bir şekilde destekliyor. Bize darbe vurdular ama biz yolumuza devam edeceğiz.

Savaşın uzun süreceğini biliyoruz. Kara saldırısına hazırız. 2006'da İsrail'le mücadelemizi kazandığımız gibi kazanacağız. Zafer bizim olacak sadece biraz sabra ihtiyacımız var."