Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor | Dış Haberler

Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor İsrail-Lübnan Hizbullahı hattındaki gerilim, İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesinin ardından had safhaya çıktı. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor. ABD, İsrail'in "katliam" yapmasını sınırsız bir şekilde destekliyor. 2006'da İsrail'le mücadelemizi kazandığımız gibi kazanacağız. dedi

Giriş: 30.09.2024 - 12:13 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:31

