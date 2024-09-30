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        Haberler Gündem 3. Sayfa Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması - Son haberler | Son dakika haberleri

        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!

        Ankara'da, balkondan halı çırptığı için tepki gösterdiği üst kat komşusunun 49 yaşındaki eşi Hasan Kamış tarafından bıçaklanarak öldürülen 33 yaşındaki Hazal Gencer toprağa verildi. Tutuklanan Hasan Kamış, Hazal Gencer'in eşiyle kavga ettiğini, araya girdiği için onun bıçaklandığını ileri sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:39
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        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
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        Ankara'nın Polatlı ilçesinde olay, dün Şehitlik Mahallesi'ndeki Kızılcık Sokak’ta meydana geldi. 2 katlı binanın 1'inci katında oturan Hazal Gencer (33), önceki akşam üst katında oturan Meryem Kamış'ın balkondan halı çırpmasına tepki gösterdi.

        BIÇAKLA KOMŞUSUNUN EVİNİ BASTI

        DHA'da yer alan habere göre taraflar arasındaki tartışma, komşuların araya girmesiyle sona erdi. Dün sabah eve gelen Meryem Kamış'ın eşi Hasan Kamış (49), yanına bıçak alıp eşinin tartıştığı komşusunun kapısına gitti.

        KARI KOCAYI BIÇAKLADI

        Burada Hasan Kamış ile Hazal ve Vedat Gencer çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Kamış, çifti bıçakladı. 2 çocuk annesi Hazal Gencer hayatını kaybederken, Vedat Gencer ise ağır yaralandı.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Olaydan sonra polise teslim olan Hasan Kamış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Meryem Kamış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        "ARAYA GİRDİĞİ İÇİN BIÇAKLANMIŞ"

        Hasan Kamış, ifadesinde Vedat Gencer ile kavga ettiğini, Hazal Gencer'i öldürmek istemediğini, araya girdiği için bıçaklandığını ve öldüğünü polise teslim olduktan sonra öğrendiğini ileri sürdü.

        EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Hazal Gencer'in cenazesi ise öğle namazı sonrası Polatlı Yenimahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayda yaralanan ve Polatlı İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Vedat Gencer'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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