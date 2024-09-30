Trafik kazalarında motosiklet sürücüsünün hataları da dikkat çekiyor, hayatta kalmak için ne yapmalı?

Trafiğe çıkan motosiklet sayısı her geçen gün artarken motosikletlerin karıştığı kazaların oranı da yükseliyor. Trafikte çoğu otomobil ve ticari araç sürücüsünün fark etmediği bu iki tekerli araçları kullananların da kazalarda ihmali bulunuyor. Bu karşılıklı dikkatsizlik ve ihmaller de kaza oranlarına yansıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk sekiz aylık dönemine ilişkin çarpıcı istatistikleri açıkladı. Motosikletle birlikte bisikletli ölümlerin de dahil edildiği sayılar şöyle:

74451 Ocak-Ağustos 2024 arasında ölümlü yaralanmalı kaza Yüzde 65.9 Motosiklet ya da motorlu bisiklet sürücüsünün kusuru

TRAFİKTE MOTOSİKLETLER ÇOĞALIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılının Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54.7’sini motosikletler oluşturdu. REKLAM Kaydı tutulmayan ancak trafikte görülen bisikletler ve elektrikli scootler’lar da düşünüldüğünde iki tekerli nüfus daha da artmış olacak. 125 cc scooter için de B sınıfı ehliyet sahiplerine getirilen kolaylık da motosikletlerin tercih edilme sebeplerine yeni bir faktör olarak eklendi. Düzenlemenin gündemde olduğu dönemde “Motosikletle trafiğe çıkmak kolaylaştırılmalı mı zorlaştırılmalı mı” sorusu tartışılırken motosiklet sürücüsü kaynaklı kazaların büyük bölümünün yetersiz eğitim olduğuna dikkat çekiliyor.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ NE YAPMALI? Motosiklet hakimiyeti ve trafik bilgisinin birlikte gelişmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, otomobillerden daha küçük olan bu araçların trafikte boşluk doldurma eğiliminin tehlikeye davetiye çıkardığına dikkat çekiyor. Otomobillerin arasında kalan şerit çizgilerinin kayganlığı motosiklet hakimiyetini güçleştiriyor. Yine yolun en sağından ilerleyen motosikletli, diğer araçların sürücülerinin görüş alanından uzaklaşıyor ve kaldırımdan ya da duran araçlardan gelebilecek tehlikelere açık hale geliyor.