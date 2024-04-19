1- Disk kilidinizi unutmayın

Henüz uyanmadıysanız motosiklete binmeyi ertelemenizde ya da belki bir kahve içmenizde fayda olabilir. Ancak elbette motorunuzu çalıştırdığınız bir an gelecek. Kontağı çevirdiniz, gazı hafif açmanızla sendelemeniz bir oldu, belki de düşmekten son anda kurtuldunuz. O şaşkınlıkla ne olduğunu anlamadan motorunuzdan indiğinizde tekerinizde çıkarmadığınız disk frenini görebilirsiniz. Hırsızlığa karşı önlem alayım derken gözünüz gibi baktığınız aracınızın zarar görmesini istemiyorsanız hareket etmeden önce kontrol edeceğiniz konulardan biri de bu olmalı. Disk kilidinizi gidonunuza bağlayan hatırlatıcı kabloları kullanabilirsiniz. Ayrıca kimi sürücüler bu sorunu yaşamamak için motorunu geri çıkacak şekilde park ediyor.