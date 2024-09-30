Musk'tan bir tepki de Netflix'e: Bağışları çok dengesiz

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 5 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri öncesi Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a desteğini sahibi olduğu Twitter'dan (X) aktif olarak gösteriyor.

Musk, bir Twitter kullanıcısının, "Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings'in Kamala Harris'e 7 milyon dolarlık bağışta bulunmasının ardından ABD'deki Netflix iptalleri neredeyse üç katına çıktı" ifadeli paylaşımını alıntılayarak, 12 ABD merkezli şirketin çalışanlarının Başkan adaylarına bağış oranını gösteren bir grafik paylaştı.

Musk, paylaşıma şu notu düştü: "Netflix çalışanlarının bağışları, Demokrat Parti lehine bundan daha dengesiz olamazdı"