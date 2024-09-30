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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kars haberleri: 18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar | Son dakika haberleri

        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!

        Kars'ın Susuz ilçesinde, 30 yaşındaki D.M., tartıştığı 18 yaşındaki eşi Sıla M.'yi silahla öldürdü. 7 aylık anne olan Sıla'nın cenazesi morga kaldırılırken, katil zanlısı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 09:46 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:46
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        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
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        Kadın cinayetinin son adresi Kars oldu. Alınan bilgiye göre, Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak köyünde yaşayan D.M, (30) evinde tartıştığı eşi Sıla M'ye (18) silahla ateş etti.

        SILA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        AA'da yer alan habere göre komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sıla M'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        7 AY ÖNCE ANNE OLMUŞ

        Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.

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