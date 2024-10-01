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        Haberler Dünya İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı? | Dış Haberler

        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?

        7 Ekim 2023'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ertesi günü İsrail-Lübnan hattında da gerilim yükselmeye başlamıştı. Ancak özellikle son 14 gündür, İsrail-Hamas çatışmalarının yerini İsrail-Hizbullah çatışmaları aldı. Son 14 günde neler yaşandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 08:23 Güncelleme: 01.10.2024 - 08:23
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        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattına kilitlendi. İki taraf arasında günlerdir süren gerilim, İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu başlattığını duyurmasıyla devam ediyor. Bölgede özellikle son 14 gündür tansiyon yüksek.

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        17 Eylül günü akşam saatlerinde dünyanın gözü Lübnan'da eş zamanlı olarak patlatılan çağrı cihazlarına kilitlendi. İsrail, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını eş zamanlı olarak patlattı.

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        Bu saldırının hemen ertesi günü bu kez de Lübnan'da telsizler hedef alındı. İsrail bu saldırılarının sorumluluğunu hiçbir zaman kabul etmedi.

        Üst üste iki gün yaşanan siber saldırıların ardından, İsrail-Lübnan hattında hava saldırıları başladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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        İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarında Hizbullah komutanlarının hedef alındığını açıkladı, ancak yüzlerce sivil öldü. Bu saldırılarda Hizbullah'ın komuta kademesi büyük kayıplar verdi.

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        Son olarak Cuma akşamı İsrail, Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini ve hedefinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın olduğunu duyurdu. Hizbullah lideri Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

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        Hizbullah da bu süreçte İsrail’e roket ve füzelerle karşılık verdi. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

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        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

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        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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        7 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

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        İsrail günlerdir Lübnan'a kara harekatı başlatacağının sinyalini vermesinin ardından gece saatlerinde Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlattığını duyurdu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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