İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
7 Ekim 2023'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ertesi günü İsrail-Lübnan hattında da gerilim yükselmeye başlamıştı. Ancak özellikle son 14 gündür, İsrail-Hamas çatışmalarının yerini İsrail-Hizbullah çatışmaları aldı. Son 14 günde neler yaşandı?
Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattına kilitlendi. İki taraf arasında günlerdir süren gerilim, İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu başlattığını duyurmasıyla devam ediyor. Bölgede özellikle son 14 gündür tansiyon yüksek.
17 Eylül günü akşam saatlerinde dünyanın gözü Lübnan'da eş zamanlı olarak patlatılan çağrı cihazlarına kilitlendi. İsrail, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını eş zamanlı olarak patlattı.
Bu saldırının hemen ertesi günü bu kez de Lübnan'da telsizler hedef alındı. İsrail bu saldırılarının sorumluluğunu hiçbir zaman kabul etmedi.
Üst üste iki gün yaşanan siber saldırıların ardından, İsrail-Lübnan hattında hava saldırıları başladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarında Hizbullah komutanlarının hedef alındığını açıkladı, ancak yüzlerce sivil öldü. Bu saldırılarda Hizbullah'ın komuta kademesi büyük kayıplar verdi.
Son olarak Cuma akşamı İsrail, Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini ve hedefinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın olduğunu duyurdu. Hizbullah lideri Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah da bu süreçte İsrail’e roket ve füzelerle karşılık verdi. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.
7 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.