Seks ticareti davası büyüyor: Sean 'Diddy' Combs'un Justin Bieber'ı çocukken istismar ettiği, bunun da kasetleri olduğu iddia edildi

Justin Bieber kariyerine başladığında 'Diddy'yi kariyerini yönlendiren biri olarak gösterdi. Hatta 2009'da 15 yaşındayken, plak yöneticisi 'Diddy'ye işbirliği için çağrıda bulundu. O zamanlar bir işbirliği gerçekleşmemiş olsa da sonradan Justin Bieber, akıl hocası Usher aracılığıyla 'Diddy' ile bağlantı kurdu. Çünkü Diddy de Usher'in akıl hocasıydı. O dönemlerden yansıyan yan yana görüntüleri mevcut. Ancak 'Diddy'nin tutuklanmasıyla ilgili ayrıntılar, Bieber ile ilgili korkunç iddiaları gündeme taşıdı.

Justin Bieber'ın eski bir videosu yeniden gündeme geldi. 'Diddy', videoda Justin Bieber ile 48 saat geçirdiğini ve "hayatlarının en güzel anlarını yaşadıklarını" söylüyor.

'Diddy', "Nerede takıldığımızı ve ne yaptığımızı gerçekten açıklayamayız. Ancak bu kesinlikle 15 yaşındaki bir çocuğun hayali” diye ekliyor.

'Diddy', "Onun vesayeti bana verildi" diye devam ediyor. “Biliyorsunuz, Usher ile sözleşme imzaladı ve ilk albümünü yaptığında Usher'ın yasal vesayeti bendeydi. Usher’ın ilk albümünü ben yaptım" diyor.