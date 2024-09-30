Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Seks ticareti davası büyüyor: Sean 'Diddy' Combs'un Justin Bieber'ı çocukken istismar ettiği, bunun da kasetleri olduğu iddia edildi - Magazin haberleri

        Seks ticareti davası büyüyor: Sean 'Diddy' Combs'un Justin Bieber'ı çocukken istismar ettiği, bunun da kasetleri olduğu iddia edildi

        ABD ve Kanada, Justin Bieber ile ilgili ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor. O iddia; seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan Sean 'Diddy' Combs'un ünlü Kanadalı şarkıcıyı, çocuk yaşta olduğu dönemde istismar ettiği ve ettirdiği yönünde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 17:42 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Seks ticareti ve şantaj suçlamalarıyla 16 Eylül'de tutuklanan Sean 'Diddy' Combs veya Puff Daddy olarak bilinen ABD'li rap şarkıcısına dair son dönemde ortaya atılan iddialar, büyük ses getirdi. İddiaların öznesi, Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber...

        ABD basınını bir süredir meşgul eden iddialar, 'Diddy’nin 2007 - 2018 arasında ilişki yaşadığı eski sevgilisi olan hip-hop şarkıcısı Cassie Ventura tarafından ortaya atıldı.

        2023'te Cassie Ventura, 'Diddy'ye karşı cinsel saldırı, fiziksel şiddet ve zorla ilişkiye girme gibi çok ciddi suçlamalar içeren bir dava açtı.

        2

        KASET İDDİASI

        'Diddy'nin kendisini başka erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorladığını ve bunu filme aldığını söyleyen Cassie Ventura'nın iddialarının yanında, rap şarkıcısının yapımcısı olduğu diğer ünlülerle de ahlak dışı görüntülerin kayıtlarının olduğu yönünde başka iddialar da bulunuyor.

        Bunların en ses getireni, 'Diddy'nin bir dönem yapımcısı olduğu ve o dönemde henüz 18 yaşından küçük olan Justin Bieber ile kaseti olduğu şeklinde.
        Hatta, 'Diddy'nin henüz çocuk yaşta olduğu dönemde Justin Bieber'ı istismar ettiği ve zengin iş insanlarına istismar ettirdiği iddiaları var.

        3

        Justin Bieber kariyerine başladığında 'Diddy'yi kariyerini yönlendiren biri olarak gösterdi. Hatta 2009'da 15 yaşındayken, plak yöneticisi 'Diddy'ye işbirliği için çağrıda bulundu. O zamanlar bir işbirliği gerçekleşmemiş olsa da sonradan Justin Bieber, akıl hocası Usher aracılığıyla 'Diddy' ile bağlantı kurdu. Çünkü Diddy de Usher'in akıl hocasıydı. O dönemlerden yansıyan yan yana görüntüleri mevcut. Ancak 'Diddy'nin tutuklanmasıyla ilgili ayrıntılar, Bieber ile ilgili korkunç iddiaları gündeme taşıdı.

        Justin Bieber'ın eski bir videosu yeniden gündeme geldi. 'Diddy', videoda Justin Bieber ile 48 saat geçirdiğini ve "hayatlarının en güzel anlarını yaşadıklarını" söylüyor.

        'Diddy', "Nerede takıldığımızı ve ne yaptığımızı gerçekten açıklayamayız. Ancak bu kesinlikle 15 yaşındaki bir çocuğun hayali” diye ekliyor.

        'Diddy', "Onun vesayeti bana verildi" diye devam ediyor. “Biliyorsunuz, Usher ile sözleşme imzaladı ve ilk albümünü yaptığında Usher'ın yasal vesayeti bendeydi. Usher’ın ilk albümünü ben yaptım" diyor.

        4

        ÖLEN EŞİNİN GÜNLÜĞÜ BULUNDU

        FBI raporlarında bir günlük ortaya çıktı. Bu, 'Diddy'nin zatürreden olduğu söylense de artık şüpheli görülen şekilde hayatını kaybeden eski eşi Kim Porter'ın notlarından oluşan bir defterdi.

        5

        "MOR ŞAPKALI ÇOCUK"

        İsimsiz şekilde yazdığı 60 sayfalık günlüğünde, 'Diddy'den 'Daddy' olarak bahsettiği sözleriyle doğrudan Justin Bieber'ı işaret ettiği iddia edildi.
        Günlükte yazanlar şöyle: Daddy'nin çocuklara olan zafını sektördeki herkes biliyordu. Mor şapkalı ve mor ayakkabılı çocuk ise onu bu kadar zenginleştiren son kişiydi. Londra ve California'da yaşayan gizli milyarderler için düzenlediği partilerde mor şapkalı çocuğu günlerce servis etti. Çocuğun tek isteği şarkı söylemekti. Ailesinin ise para kazanmak. Bu sebeple başta ailesi olmak üzere herkes yaşanan sürece şahitti. Ailesi ve Daddy para kazanmayı seçmişlerdi. Ben ise bu sırrı psikoloğuma bile anlatamadım.

        Kim Porter'ın notlarında "mor şapkalı çocuk" olarak bahsettiği kişinin Justin Bieber olduğu öne sürüldü.

        6

        MÜEBBET ALABİLİR

        Hem erkek hem kız, kendisinden çok küçük yaştaki insanlarla ilişkiye girmekle suçlanan rapçinin 'kaçma riski' taşıdığı tespit edildiğinden, kefalet talepleri iki kez reddedildi. Suçlu bulunması halinde 'Diddy', 15 yıldan müebbete kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

        #Sean Diddy Combs
        #Justin Bieber
        #seks ticareti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?