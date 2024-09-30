Seks ticareti davası büyüyor: Sean 'Diddy' Combs'un Justin Bieber'ı çocukken istismar ettiği, bunun da kasetleri olduğu iddia edildi
ABD ve Kanada, Justin Bieber ile ilgili ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor. O iddia; seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan Sean 'Diddy' Combs'un ünlü Kanadalı şarkıcıyı, çocuk yaşta olduğu dönemde istismar ettiği ve ettirdiği yönünde
Seks ticareti ve şantaj suçlamalarıyla 16 Eylül'de tutuklanan Sean 'Diddy' Combs veya Puff Daddy olarak bilinen ABD'li rap şarkıcısına dair son dönemde ortaya atılan iddialar, büyük ses getirdi. İddiaların öznesi, Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber...
ABD basınını bir süredir meşgul eden iddialar, 'Diddy’nin 2007 - 2018 arasında ilişki yaşadığı eski sevgilisi olan hip-hop şarkıcısı Cassie Ventura tarafından ortaya atıldı.
2023'te Cassie Ventura, 'Diddy'ye karşı cinsel saldırı, fiziksel şiddet ve zorla ilişkiye girme gibi çok ciddi suçlamalar içeren bir dava açtı.
KASET İDDİASI
'Diddy'nin kendisini başka erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorladığını ve bunu filme aldığını söyleyen Cassie Ventura'nın iddialarının yanında, rap şarkıcısının yapımcısı olduğu diğer ünlülerle de ahlak dışı görüntülerin kayıtlarının olduğu yönünde başka iddialar da bulunuyor.
Bunların en ses getireni, 'Diddy'nin bir dönem yapımcısı olduğu ve o dönemde henüz 18 yaşından küçük olan Justin Bieber ile kaseti olduğu şeklinde.
Hatta, 'Diddy'nin henüz çocuk yaşta olduğu dönemde Justin Bieber'ı istismar ettiği ve zengin iş insanlarına istismar ettirdiği iddiaları var.
Justin Bieber kariyerine başladığında 'Diddy'yi kariyerini yönlendiren biri olarak gösterdi. Hatta 2009'da 15 yaşındayken, plak yöneticisi 'Diddy'ye işbirliği için çağrıda bulundu. O zamanlar bir işbirliği gerçekleşmemiş olsa da sonradan Justin Bieber, akıl hocası Usher aracılığıyla 'Diddy' ile bağlantı kurdu. Çünkü Diddy de Usher'in akıl hocasıydı. O dönemlerden yansıyan yan yana görüntüleri mevcut. Ancak 'Diddy'nin tutuklanmasıyla ilgili ayrıntılar, Bieber ile ilgili korkunç iddiaları gündeme taşıdı.
Justin Bieber'ın eski bir videosu yeniden gündeme geldi. 'Diddy', videoda Justin Bieber ile 48 saat geçirdiğini ve "hayatlarının en güzel anlarını yaşadıklarını" söylüyor.
'Diddy', "Nerede takıldığımızı ve ne yaptığımızı gerçekten açıklayamayız. Ancak bu kesinlikle 15 yaşındaki bir çocuğun hayali” diye ekliyor.
'Diddy', "Onun vesayeti bana verildi" diye devam ediyor. “Biliyorsunuz, Usher ile sözleşme imzaladı ve ilk albümünü yaptığında Usher'ın yasal vesayeti bendeydi. Usher’ın ilk albümünü ben yaptım" diyor.
ÖLEN EŞİNİN GÜNLÜĞÜ BULUNDU
FBI raporlarında bir günlük ortaya çıktı. Bu, 'Diddy'nin zatürreden olduğu söylense de artık şüpheli görülen şekilde hayatını kaybeden eski eşi Kim Porter'ın notlarından oluşan bir defterdi.
"MOR ŞAPKALI ÇOCUK"
İsimsiz şekilde yazdığı 60 sayfalık günlüğünde, 'Diddy'den 'Daddy' olarak bahsettiği sözleriyle doğrudan Justin Bieber'ı işaret ettiği iddia edildi.
Günlükte yazanlar şöyle: Daddy'nin çocuklara olan zafını sektördeki herkes biliyordu. Mor şapkalı ve mor ayakkabılı çocuk ise onu bu kadar zenginleştiren son kişiydi. Londra ve California'da yaşayan gizli milyarderler için düzenlediği partilerde mor şapkalı çocuğu günlerce servis etti. Çocuğun tek isteği şarkı söylemekti. Ailesinin ise para kazanmak. Bu sebeple başta ailesi olmak üzere herkes yaşanan sürece şahitti. Ailesi ve Daddy para kazanmayı seçmişlerdi. Ben ise bu sırrı psikoloğuma bile anlatamadım.
Kim Porter'ın notlarında "mor şapkalı çocuk" olarak bahsettiği kişinin Justin Bieber olduğu öne sürüldü.
MÜEBBET ALABİLİR
Hem erkek hem kız, kendisinden çok küçük yaştaki insanlarla ilişkiye girmekle suçlanan rapçinin 'kaçma riski' taşıdığı tespit edildiğinden, kefalet talepleri iki kez reddedildi. Suçlu bulunması halinde 'Diddy', 15 yıldan müebbete kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.