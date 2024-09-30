Kayseri'de tartışmalı pozisyon ve Beşiktaş'tan hakem tepkisi!

Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından art arda plaş paylaşımlarda bulundu.

🎭 Sizin senaryonuz, bizim finalimiz! Kayseri'de 3⃣ puanı 3⃣ golle alıyoruz. #KYSvBJK pic.twitter.com/zy7A7PbavL

Siyah beyazlı takım, karşılaşmanın sonucunu hakem kararlarına tepki göstererek duyurdu.

Beşiktaş sosyal medya hesabından "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlı takım bir başka paylaşımda ise "Maçın özeti, rağmen" ifadelerini hakem Atilla Karaoğlan görseliyle paylaştı.

"Beşiktaş resmi X hesabı olarak penaltının tanımını ve ne zaman penaltı verileceğini belli aralıklarla soruyoruz. Sorumuza cevap bulamıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş resmi X hesabı olarak penaltının tanımını ve ne zaman penaltı verileceğini belli aralıklarla soruyoruz. Sorumuza cevap bulamıyoruz! pic.twitter.com/6f90Aswmee

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmada konuşulan bir pozisyon yaşandı.

Maçın ikinci yarısında Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit, kale vuruşunda topu takım arkadaşı Kartal Kayra Yılmaz'a ayakla gönderdi. Kartal Kayra Yılmaz topu eliyle durdu ve sonra yeniden oyunu başlattı. Bu pozisyon sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri olurken, Beşiktaş Kulübü açıklama yaptı.

Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi.



Türk futbolu, size rağmen. pic.twitter.com/u77oESbgDx — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 30, 2024

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu, size rağmen." ifadelerini kullanıldı.