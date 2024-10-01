Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında: İsrail Lübnan'a kara operasyonunu başlattı

Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattına kilitlendi. İsrail ile Lübnan Hizbulahı arasında günlerdir süren gerilimin ardından İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ertesi günü İsrail-Lübnan hattında da gerginlik yükselmişti. Son 2 haftadır ise dünya, İsrail-Hamas çatışmalarından ziyade İsrail-Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmalara odaklandı.

İsrail önce Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını sonra da telsizleri patlattı. Gerilimin zirveye çıkmasının ardından iki taraf arasında hava saldırıları başladı ve bu saldırılar günlerdir sürüyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün akşam yaptığı açıklamada, Mavi Hat boyunca devam eden çatışmalarda "bir sonraki aşamanın çok yakında başlayacağını" söylemişti.

Gallant'ın açıklamasının ardından İsrail askeri araçları, gece saatlerinde kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladı. Çok sayıda askeri araç yola çıktı, tank ve topçu birliklerinin de eş zamanlı olarak ateş açtı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.

Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Safed şehrinde hava saldırısı uyarıları yayınlandı. Bazı medya kuruluşları, diğer sınır kasabaları için de uyarılar yayınlandığını bildirdi.