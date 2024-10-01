Çinli otomotiv üreticisi Chery, İspanya'nın Barselona kentindeki üretim planını erteledi. Edinilen bilgiye göre, Chery'nin Omoda modellerinin Barselona'daki Ebro Fabrikası'nda üretimi Ekim 2025'e kadar ertelendi.

Chery'nin bu kararında, Avrupa Birliği'nin Çin'den yapılan elektrikli araç ithalatına uygulanan yüksek gümrük vergilerinin etkili olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği, 8 Kasım'da Budapeşte'de yapılacak resmi olmayan devlet ve hükümet başkanları zirvesi sonrasında, bu vergileri kalıcı hale getirmek istiyor.

Chery ve diğer Çinli otomotiv şirketleri, Çin'den Avrupa'ya gönderdikleri otomobilleri için yüzde 38 oranında gümrük vergileriyle karşı karşıya. Öte yandan, ticari sürtüşmeleri azaltmak amacıyla Brüksel ile Pekin arasındaki müzakereler de devam ediyor. Bu gelişmelerin, Avrupalı ​​ve Çinli otomobil üreticilerini araçlarını piyasaya sürme planlarını yeniden incelemeye zorladığı belirtiliyor.

REKLAM ORTAĞI ÜRETİME BAŞLIYOR Öte yandan, Omoda 5'in elektrikli serisinin üretiminin İspanya'ya getirilmesindeki ertelemelere rağmen, Barselona Zona Franca'daki Ebro fabrikası 18 Kasım'da faaliyetlerine başlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, İspanyol ticari araç üreticisi Ebro, birkaç hafta içinde S700 ve S800 modellerini Barselona Zona Franca'daki aynı tesiste üretmeye başlayacak. Chery, Avrupa'da üretime başlama hedefiyle Nisan ayında İspanyol Ebro ile bir ortak girişim anlaşması imzalamış ve bu kapsamda Nissan'ın 2021'de boşalttığı tesiste otomobillerini üretmek üzere el sıkışmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CHERY BAŞKANI'NI KABUL ETTİ İspanya'daki üretim planını erteleyen Chery, aynı günlerde Türkiye'ye dikkat çeken bir ziyarette bulundu. Geçtiğimiz Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chery International Başkanı Zhang Guibing'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu. Görüşmenin detayları hakkında bir açıklama yapılmadı. REKLAM Fakat Çinli markanın her fırsatta Türkiye'de bir üretim tesisini hayata geçirmek istediğini açıklaması, hatta İspanya'daki yatırım kararının ardından bile bu isteğinden vazgeçmemiş olması, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmenin içeriği hakkında ipuçları veriyor. Öyle ki Habertürk’ün edindiği bilgiye göre, Dolmabahçe’deki görüşmenin ana gündem maddelerinden biri de Chery’nin olası Türkiye yatırımıydı.

'ORTAKLIK İÇİN KAPIMIZ HERKESE AÇIK' Hatırlanacak olursa, Ağustos ayında da, Chery'nin yeni markası Jaecoo'nun Türkiye lansmanı için İstanbul'da bulunan markanın Çinli üst düzey yetkilileri Habertürk'e yaptıkları özel açıklamada da fabrika yatırımı için Türkiye'de lokasyon arayışı içerisinde olduklarını belirtmişti. Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı Haberi Görüntüle Chery yetkilileri, "Türkiye yatırımımızın ortaklı yada yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık" ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, Chery'nin İspanya'daki yatırımını ertelerken Türkiye için düğmeye basma olasılığı hiç olmadığı kadar yüksek görünüyor.