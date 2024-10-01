Bakan Yumaklı: Taklit, tağşiş ve hileli gıdalara ilişkin duyurular tüketiciyle anında paylaşılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdalar ile ilgili, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" açıklamasını yaptı
Giriş: 01.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:56
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdalar ile ilgili, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak" dedi.
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