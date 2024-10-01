Bakan Yumaklı: Taklit, tağşiş ve hileli gıdalara ilişkin duyurular tüketiciyle anında paylaşılacak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdalar ile ilgili, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" açıklamasını yaptı

Anadolu Ajansı Giriş: 01.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:56 facebook

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