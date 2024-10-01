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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Yumaklı: Taklit, tağşiş ve hileli gıdalara ilişkin duyurular tüketiciyle anında paylaşılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Yumaklı: Taklit, tağşiş ve hileli gıdalara ilişkin duyurular tüketiciyle anında paylaşılacak

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdalar ile ilgili, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:56
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        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdalar ile ilgili, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak" dedi.

        Ayrıntılar birazdan...

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