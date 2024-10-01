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        Spor yazarları Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyetini değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Spor yazarları Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi

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        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:50
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        1

        "İKİ HATAYLA FİŞİ ÇEKTİ"

        UĞUR MELEKE: "Beşiktaş göze hoş gelen, tempolu bir futbol oynamadı ama iki bireysel hatayı değerlendirip iki golle çekti maçın fişini. Umarım Eintracht Frankfurt önünde daha enerjik bir Beşiktaş izleriz Dolmabahçe’de." [Hürriyet]

        2

        "ORTALIK KARIŞABİLİRDİ"

        ERCAN TANER: Atilla Karaoğlan ve VAR ekibi İmmobile’nin net penaltısını atladı. Sonra Kayserispor’a verdiği penaltı VAR’dan döndü. Ortalık karışabilirdi. İmmobile finali Rashica’nın ortasına uçarak vurduğu kafayla yaptı. Ajax faciasından sonra deplasmanda 3-0 kazanmak çok iyi sonuç. E.Frankfurt maçında takım savunmasının kusursuza yakın olması şart. Zor bir maç bekliyor Beşiktaş’ı. [SÖZCÜ]

        3

        "SEZONUN EN SKANDAL KARARI"

        SİNAN VARDAR: Sezonun en formda hakemlerinden Atilla Karaoğlan Immobile'ye yapılan yüzde yüzlük penaltı pozisyonunu vermeyerek pozisyon devamında Kayserispor'a verdiği penaltıyı da iptal etti ve bu sezonun en skandal kararlarına imza attı. [FOTOMAÇ]

        4

        "YAHU NEREYE BAKIYORSUN ATİLLA"

        MUSTAFA ÇULCU: 83'te Attamah'ın ceza alanı içinde İmmobile'yi iki kolu ile sarmalayıp indirdiği pozisyon penaltıydı, hakem vermedi. Dönen top Kayseri atağı olarak Beşiktaş ceza alanı içinde bu kez Uduokhai topu uzaklaştırmak isterken kendi takım arkadaşı Paulista'nın kafasına ayakla vuruyor, araya kafayı sokmaya çalışan Nazon sanki kendi kafasına gelmiş gibi kendini yere atıyor, Atilla penaltı verdi. Yahu Atilla sen nereye bakıyorsun? Böyle pozisyon mu takip edilir? VAR müdahalesi ile penaltı iptali doğruydu. Eğer VAR olmasaydı bu maç için çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık… Vah ki vah! FIFA hakemimiz buysa varın gerisini siz düşünün… [SABAH]

        5

        "HER ŞEYE RAĞMEN FIRSAT TEPMEDİ"

        OĞUZHAN GENÇ: "Beşiktaş'ın eksikleri vardı, iyi oynamadığı anlar oldu ama yağmurlu ve zorlu bir deplasmanı kolay çevirmeyi bildi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın takıldığı haftada kazanarak zirve yarışında da fırsatı tepmedi. Atilla Karaoğlan ise bu skorla vermediği ve verip VAR'dan dönen penaltılarıyla maçın önüne geçmenin eşiğinden döndü!" [HABERTÜRK]

        6

        "UYAN GIO, LÜTFEN"

        TURGAY DEMİR: Gio kazanılan her maçtan sonra kendisine tezahürat yapan taraftara aldanmasın, Tigana, Schuster, Biliç, Önder, İsmael hepsi bu mutluluğu yaşadılar ama hiç biri başarılı olamadı. Uyan Gio… Uyan ve Can Keleş'i kanatlarda kullan ve Rafa'yı da forvet arkasından bir yere kıpırdatma. Gedson'a ve Al Musrati'ye dokunmak zaten hata olur ama bunların eksikliğinde Salih, Can Keleş ve Semih doğru şekilde, doğru yerlerde kullanılmalı. Yoksa bu sezon da hüsran olur… Bilen bilir ben teknik adamların yanlışlarını erken görür, erken uyarır ve bu nedenle de taraftardan bolca hakaret yerim ama sonunda haklı çıkarım. Aman diyim Gio! Dikkat! Sakın skora aldanma Gio, dün Gedson, Mert ve Paulista'nın üstün oyunlarıyla kazandın. Karşında iyi bir rakip olsa ikinci Ajax hezimeti bile yaşanabilirdi. İnanmazsın şimdi bana ama gerçek bu!. Uyan lütfen... [FOTOMAÇ]

        7

        "BAZI TEMEL OYUNCULARIN YERİ DEĞİŞMEMELİ"

        ALİ GÜLTİKEN: Bu maç bize bir kez daha gösterdi ki Beşiktaş, temel bazı oyuncularını doğru pozisyonlarda oynatarak devam etmeli ve bundan asla vazgeçmemeli. Çünkü onlar hem kendileri oynuyor hem de çevresindeki oyuncuların performanslarına etki ediyor. İmmobile, Rafa Silva, Fernandes, Rashica diyerek noktayı koyalım…. [SABAH]

        8

        "VAR HAKEMLERİ UYUDU"

        İBRAHİM YILDIZ: "Çok basit bir hareketi değerlendiremeyen bu hakemlerden iyi bir yönetim beklemek gerçekten olanaksız. Beşiktaş’ın galibiyetinin önüne geçen hakem hataları, ne yazık ki bir kez daha maçın en çok konuşulan konusu oldu." [HABERTÜRK]

        9

        "SAYILAR YALAN SÖYLEMİYOR"

        ATTİLA GÖKÇE: Oyunun uzatmalara da giden son bölümünde iki penaltı tartışması var. Beşiktaşlı Immobile’ye Attamah’ın müdahalesi penaltıydı. Karaoğlan devam ettirdi. Kayserispor’un kazandığı penaltı ise Beşiktaşlı futbolcunun kendi takım arkadaşına sert müdahalesi (!) nedeniyle VAR uyarısıyla iptal edildi. Doğruydu. Tabloya baktığımız zaman kayıp puanlar dikkate alındığında 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş’ın lider Galatasaray’la eşit durumda olduğunu görebiliriz. Bu tablo, Kartal’ın hedef bağlamındaki iddiasını da ortaya koymuyor mu? Bence sayılar yalan söylemiyor. [MİLLİYET]

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