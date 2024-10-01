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Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın

Birine 'kilo mu aldın?' demenin hoş olmadığını herkes bilir. Peki, ya 'kilo mu verdin' cümlesinin yarattığı etki de bir önceki kadar rahatsız edici mi? Eğer bile isteye yapılan bir diyet değil de tamamen sağlık sorunları nedeniyle bir kilo verme söz konusuysa, kaş yaparken göz çıkarmış olabilirsiniz. Bu nedenle uzmanlar uyarıyor: Asla başka birinin vücudu hakkında yorum yapmayın

Giriş: 01.10.2024 - 08:30 Güncelleme: 01.10.2024 - 08:30
Demet Demirkır
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Modern iletişimin altın kurallarından birini takip ederseniz, birinin kilo alması veya vermesi hakkında ne söyleyeceğinizi bilmek kolaydır. O da asla başka bir kişinin vücudu hakkında yorum yapmamaktır. Ancak maalesef herkes iletişimin yazılı olmayan bu kuralını anlayabilecek inceliğe hakim olamayabiliyor. Ve uzun zamandır görmediği bir arkadaşına, dostuna veya akrabasına, henüz bir 'merhaba' bile demeden, söze "sen kilo mu aldın" diye başlayabiliyor.

Çok da sevimli olmayan "sen kilo mu aldın" ifadesi, kimin hoşuna gidebilecek türden bir cümle olabilir ki zaten?

Teksas'ta yeme bozukluğu ve beden imajı terapisti olan Cherie Miller, danışanlarından sık sık beden hakkında konuşulduğunu duyuyor.

Miller, "Kilo almanın kötü; kilo vermenin ise iyi olduğunu varsayıyoruz ancak durum her zaman böyle değil."

HASTA OLDUĞU İÇİN KİLO VERMİŞ OLABİLİR

Miller, "Konuştuğunuz kişi hasta olduğu için kilo vermiş olabilir ya da depresyonda olabilir veya bir yeme bozukluğundan kurtulmaya çalışıyor olabilir. Belki de açıklamak istemedikleri bir durum için aldıkları ilaçlar nedeniyle birkaç kilo almışlardır" diyor ve asıl önemli olanın, bunu bilmenin imkansız olduğu ve kimseyi ilgilendirmediği olduğunu dile getiriyor.

Time Dergisi, uzmanların yanı sıra kilolarıyla ilgili istenmeyen yorumlarla sık sık karşılaşan kişilerin en sevdikleri yanıt verme yöntemleri ve bu cevapların neden etkili olduğu sorularının yanıtlarını derledi.

Tess Holliday
Tess Holliday

"İNSANLARIN VÜCUDUM HAKKINDA YORUM YAPMAMASINI TERCİH EDERİM"

Cosmopolitan UK gibi dergilerin kapaklarında yer alan büyük beden bir model olan Tess Holliday, insanların vücudu hakkında söyleyecek bir şeyleri olduğunu biliyor. Bu seslerin çoğu internetteki yabancılardan geliyor; bir kısmı da sokakta karşılaştığı insanlardan. Diğer yorumlar ise arkadaşlarının ve ailesinin ağzından çıkıyor.

Sevdiği biri Holliday'in kilosundan bahsettiğinde belki de ona “son zamanlarda sağlıklı görünüyorsun” gibi bir iltifat etmeye çalıştığında, genellikle iyi niyetli olduklarını varsayıyor ve "Onların bakış açısına göre, nazik bir şey söylemeye çalışıyorlar” diyor.

Bu nedenle genellikle “nazik ve kibar” bir yaklaşımı tercih ediyor. Kısa bir teşekkür ve ardından vücudunu tartışmadığını hatırlatıyor.

Diğer zamanlarda, bir aile üyesinden gelen “Kilo vermiş gibi görünüyorsun” yorumuna, biraz daha sert bir şekilde yanıt veriyor: “Hayır, hala kiloluyum ama sorun değil.”

Holliday, o kişiye mutlu olduğunu söylüyor ve sonra konuyu değiştirip yoluna devam ediyor.

Kendisinin de kabul ettiği gibi sorun şu: “Bazı insanlar bunu yaptığınızı fark etmeyecek bile ve bu onların gözünden kaçacak.”

Kendinizi buna hazır hissediyorsanız, vücudunuz hakkında konuşmayacağınıza dair kesin bir sınır koymanın, karşınızdaki kişinin ihtiyaç duyduğu geri bildirimin daha kesin bir dozunu sağlayabileceğini söylüyor.

"ÇOK KOMİK, DEĞİL Mİ?"

Yakın zamanda büyük beden bir seyahat grubuyla İtalya'ya yaptığı bir gezi sırasında Holliday, alışılmadık derecede küstah, kilolu düşmanı yorumlarla karşılaştı.

Holliday, “Bu, benim için bile oldukça sarsıcıydı” diyor.

Bir akşam, grup bir opera sanatçısının performansını izlemek için giyinmiş ve heyecanlı bir şekilde caddeden geçerken, bir grup erkeğin güldüğünü ve arkadaşlarını “birini seçmeleri” için kışkırtarak onları işaret ettiğini fark ettiler.

Holliday, “Bütün misyonumuz, insanların kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri için bu beden kapsayıcı turları düzenlemek; ancak çevreyi kontrol edemezsiniz” diyor.

Bir şeyler söylemek zorundaydı, Holliday, "Arkamı dönüp onlara baktım ve onlarla birlikte gülmeye başladım, sonra durdum, yüzümde soğuk bir ifadeyle 'Çok komik, değil mi?' dedim. Birkaç saniye boyunca onlara bakmaya devam ettim. Adamların gülmeyi ve şakalaşmayı çabucak bıraktıklarını ve yüzlerinde başlarının belada olduğunu bildiklerini gösteren bir ifadeyle sessizliğe gömüldüler" diyor.

ZAYIFLIK İLE MUTLULUK EŞ ANLAMLI AMA...

Holliday, uzun zamandır zayıflık ile mutluluğun eş anlamlı olduğunu ve birinin daha büyük bir vücutta bedende başarılı olduğunu görmenin insanların önyargılarını sorgulatabileceğini vurguluyor.

Yeme bozukluğundan kurtulmaya çalıştığını ve taciz içeren bir ilişkiyi atlatmaya çalıştığını, her ikisinin de sağlığına zarar verdiğini söylüyor.

Holliday, "Vücudum belki de hiç olmadığı kadar büyük ama sadece hayatta kalmamı sağlamaya çalışıyor. Şu anda ya da sonsuza dek daha büyük olsa da sorun değil. Muhtemelen ilk kez mutlu olabiliyorum ve hayatımdan zevk alabiliyorum ve şu anda var olabiliyorum" diyor.

"BÖYLE HİSSETTİĞİN İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM AMA BEN ÇOK SEVİLİYORUM"

Birkaç yıl önce Holliday, bekleme salonunda kendisini utandıran bir kadına verdiği yanıtla manşetlere çıkmıştı: "Hanımefendi, ben dünyanın en ünlü büyük beden modellerinden biriyim. Sanırım iyi durumdayım."

Herkes onun sözlerini kelimesi kelimesine kullanamasa da, en çok gurur duyduğu şeylerin altını çizebilir: Dört çocuklu sağlıklı bir anne, çalışkan bir iş sahibi, bir nörobilimci, bir pickleball şampiyonu olmak...

Holliday olayları hafifletmeyi ve gününe devam etmeyi amaçlıyor ve gerçek değişimin bu şekilde gerçekleşebileceğine inanıyor: "Küstahlaşmak yerine 'nezaketle cevap verirseniz' insanların sözlerini düşünme olasılığı çok daha yüksek olur. Sizden nefret edildiğinde onlara nefretle karşılık vermek çok kolaydır. Çok savunmacı bir insan olmaktan kesinlikle kaçınıyorum ve belki de birinin kötü bir gün geçirdiğini anlamaya çalışıyorum. Görünüşüm hakkında yorum yapıyor olabilirler ama bunun genellikle benimle hiçbir ilgisi yok ve her şey onlarla ilgili."

"MUZUN MEYVE OLDUĞUNU AMA ÇİLEĞİN MEYVE OLMADIĞINI BİLİYOR MUYDUN?"

Terapist Miller, eğer birisi kilonuz hakkında sizi rahatsız eden bir yorum yaparsa, konuyu değiştirebileceğinizi söylüyor.

Miller, arka cebinde popüler meyvelerin bilimsel sınıflandırılmasıyla ilgili bu örnekte olduğu gibi eğlenceli bilgiler bulundurmayı seviyor ve sohbet 180°'lik bir değişim gerektirdiğinde bunları çıkarıyor.

Miller, şöyle devam ediyor: "Bazı insanlar yüzleşmekten hoşlanmazlar. Bu yüzden konuşmayı yeniden yönlendirmek bu tür durumlarla başa çıkmak için harika bir yoldur."

"İSTENMEYEN FİKİRLERİ PAYLAŞTIĞIMIZI FARK ETMEMİŞİM: ŞİMDİ BENİMKİLERİ DUYMAK İSTER MİSİN?"

Kilonuzla ilgili yorum yapan kişiye kibar bir şekile haddini bildirmek istiyorsanız, espri yapmak iyi bir yol olabilir.

Miller, "Bazen, kişiliğinize bağlı olarak ya da doğrudanlık gerçekten işe yaramıyorsa meramınızı anlatmak için bir çentik atmanız gerekir. Özellikle de karşınızdaki kişi gerçekten uygunsuz bir şey söylemişse" diyor.

"İLAÇ TEDAVİSİ SİHİRLİ DEĞİL"

Amy Kane kendini bildi bileli kilosuyla mücadele ediyor. Gençken, kilo vermeyi zorlaştırabilen polikistik over sendromu olduğunu öğrenmiş ve daha sonra, üç çocuk sahibi olduktan sonra Tip 2 diyabet teşhisi konmuş. En ağır olduğu dönemde 136 kilo olduğunu ve 4XL beden giydiğini tahmin ediyor.

Sonunda Kane'in endokrinologu, insanların önemli miktarda kilo vermesine yardımcı olabilen bir ilacı denemesini önerdi. Şu anda 72 kilodan fazla zayıfladı ve ilacın fiziksel ve duygusal olarak hayatını kurtardığını söylüyor.

Kaçınılmaz olarak, bunu nasıl başardığına dair pek çok soru ve yargıyla karşılaştı.

Bazı insanlar neden “sadece spor salonuna gitmediğini” soruyor.

Kane ise cevap vermeyi seviyor: “Diyetimi ve yaşam tarzımı elden geçirdim ve bana yardımcı olan bir aracım vardı. Sizin vücudunuzun buna ihtiyacı olmayabilir ama benim vücudumun kilo vermeye yardımcı olmak için biraz ekstra yardıma ihtiyacı vardı.”

Eğer birisi ona karşı çıkar ve kolay yolu seçtiğini söylerse, ilaç tedavisinin sihirli olmadığını, yeni vücuduna ulaşmak ve onu korumak için çok çalıştığını da dile getiriyor.

"VAY CANINA! NORMALDE İNSANLARIN KİLOLARI HAKKINDA BU ŞEKİLDE YORUM YAPAR MISIN?"

Los Angeles'ta psikolog ve yeme bozukluğu uzmanı olan Kelli Rugless, biri size kilolu olduğunuzu söylediğinde ya da başka bir şekilde rahatsız edici bir yorumda bulunduğunda bu şekilde yanıt vermenin, harika bir yol olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Dikkati kilonuzdan ve görünüşünüzden uzaklaştırır ve yorumu yapan ya da soruyu soran kişiye yönlendirir.”

Rugless, sözlerine şöyle devam ediyor: "Ayrıca bu, onları davranışları üzerinde düşünmeye teşvik eder."

Rugless bunu, "diğer kişinin yorumunun sizi ne kadar aşağıladığına veya incittiğine dair dürüst bir geri bildirim" sağlamak için bir fırsat olarak görüyor ve o gelecekte bu tür bir dilden kaçınmalarını umuyor. Bunu çok az duygusallıkla ve sabit bir göz temasıyla yapmanızı öneriyor.

“Onlar sizi nasıl zor durumda bıraktıysa, siz de onlara aynı şekilde karşılık veriyorsunuz" diyor ve ekliyor: "Onların rahatsızlığını gidermeye ya da aceleye getirmeye çalışmayın."

"BAŞKA BİR ŞEY HAKKINDA KONUŞMAYI TERCİH EDERİM"

Rugless, danışanlarına dış görünüşleriyle ilgili talep edilmeyen yorumlara nasıl yanıt verecekleri konusunda koçluk yaparken başvurduğu bir diğer yöntem de bu: “Bu, kilo, diyet ve sağlık trendleri hakkında konuşmaktan sıkıldığınızı ve ilgisiz olduğunuzu gösterir” diyor ve umarım kişinin bunları bir daha gündeme getirmemesini sağlar. Hafif, esprili bir ses tonuyla söyleyin ve eğer bir dinleyiciniz varsa, göz temasını başka birine kaydırın. Bunu yapmak “sadece yeni bir konuya değil, aynı zamanda yeni bir kişiye geçtiğiniz gerçeğini pekiştirir” diyor.

"GENEL SAĞLIĞIMA ODAKLANIYORUM"

Amy Kane, kilo verme yolculuğunu Instagram ve TikTok'ta paylaşıyor. İlaç kullandığını arkadaşlarına söylemek istemeyen insanlardan sık sık haber alıyor.

Onlara “bunu bilmenin kimsenin hakkı olmadığı”nı söylüyor. İlacı ilk kez kullanmaya başladığında o da pek çok kişiye söylememiş. Komşularının kilo kaybı hakkında yorum yaptıklarını ve bunu nasıl başardığını sorduklarını hatırlıyor.

Kane, “Yalan söylemedim ama ilaçlarla ilgili kısmı atladım. Onlara diyetimi değiştirdiğimi ve çocuklarım biraz daha büyüdüğü için kendime odaklanmak için daha fazla zamanım olduğunu söyledim" diyor.

Tıbbi bilgilerinizi açıklamak konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız, “bu benimle doktorum arasında” ya da "ayrıntılara girmemeyi tercih ederim” de diyebilirsiniz.

"FİZİKSEL VE ZİHİNSEL SAĞLIĞIMIN 180 DERECE DEĞİŞMESİ İÇİN BU GEVŞEK CİLDİ KABUL EDİYORUM"

Sosyal medyada bu kadar açık sözlü olmak Kane'i izleyicilerin geri bildirimlerine de açık hale getiriyor.

“Bana sorulan ya da hakkında kötü yorumlar aldığım bir numaralı konu gevşek cildim” diyor.

Bazıları bunun için kullandığı ilaçları suçluyor; Kane ise her türlü kilo kaybının ciltte gevşemeye yol açabileceği yanıtını veriyor. Diğerleri ise nasıl göründüğü hakkında kötü niyetli yorumlar yapıyor.

Kane, “Utanmıyorum, göstereceğim. Bence bu insanlara güç veriyor. Onlara bu gevşek cildi fiziksel sağlığım ve ruhsal sağlığım için kabul edeceğimi söylüyorum" diyor.

"EVET, DAHA SONRA?"

Molly Day 20'li yaşlarının büyük bölümünde profesyonel bir dansçıydı ancak pandemi sırasında bir göz ameliyatıyla ilgili komplikasyonlar emekli olmasına neden oldu. Bu olaydan sonra yaklaşık 50 kilo aldı. Bir zamanlar sahip olduğu karın kaslarını maskeleyen kilolar ve kaç kişinin yeni bedeni hakkında yorum yapma hakkına sahip olduğunu düşünmesi onu şaşkına çevirdi.

Bugünlerde New York'ta vücuda zarar vermeyen bir fitness eğitmeni olan Day, 'Aman Tanrım, kilo almışsın' gibi yorumlar yapanlara birkaç kelime söylemekten kaçınmıyor.

Day şöyle cevap veriyor: "Evet, daha sonra?"

Kendini savunmaya çalışmak ya da konuyu saptırmak, kaçınmak istediği konuya daha fazla dikkat çekebilirken, kısa ve öz bir yanıtın sohbeti kapatma eğiliminde olduğunu keşfetti.

Day, “Vücudunuzun değişmesi konusunda rahat olmak, çok fazla içsel çalışma gerektirir” diyor.

"BU KONUYU AÇMAK İÇİN UYGUN BİR ORTAM DEĞİL"

Day'in kilo almasından sonraki ilk aylarda, arkadaşları sosyal toplantılar sırasında ve kamusal alanlarda “sağlığını önemsiyorum” gibi bir endişe kisvesi altında bu konuyu gündeme getirdiler.

Day, bu sözde iyi niyeti takdir etmedi.

“Eğer gerçekten sağlığımla ilgili olsaydı, ki öyle olmadığını biliyoruz çünkü sağlık her bedende vardır. Bu konu böyle bir ortamda açılmazdı” diyor.

Day arkadaşlarına tam olarak bunu söyledi. Bazıları yorumlarında iki katına çıkarken, ki o da sınırlarını tekrarladı, diğerleri hemen kendilerini kontrol etti ve müdahaleci yorumlar için özür diledi.

"TEKRAR EDEBİLİR MİSİN?"

Day, insanların başkalarının bedenleri hakkında ne hissettiklerini genellikle sinsi “şakalar” yaparak ifade ettiklerini keşfetti.

Day bu esprileri anlamadığı için onlardan kendilerini tekrar etmelerini istemeye başladı.

Bazıları tekrarlıyor, o da cevap veriyor: “Ben de öyle dediğini sanmıştım.”

Day, "Bunu küçük bir espri olarak algılayıp yollarına devam etmek istiyorlar. Onlara kendilerini tekrar ettirmek ve sonra sessizlikle karşılık vermek, daha fazla etkileşime girmeyi reddetmek, onlara seslenmenin güçlü bir yoludur" diyor.

"BUNU SÖYLEME İHTİYACI HİSSETMEN NE KADAR UTANÇ VERİCİ"

Day, yıllardır görmediği bir meslektaşının görünüşüyle ilgili bir şaka yaptığı zamanı hala hatırlıyor.

Onun kıvrak zekalı yanıtı: “Bunu söyleme ihtiyacı hissetmen ne utanç verici.”

Day, şöyle söylüyor: “Yüzlerindeki hayal kırıklığını görebiliyordum. Küçük bir çocukken ebeveyninizin size bağırmadığı ama 'hayal kırıklığına uğradım' dediği anlardan biriydi ve bu sizi çok daha fazla etkiliyor."

Day, bu cümleyi artık arka cebinde saklıyor ve aksi takdirde ne diyeceğini bilemediği durumlarda bu cümleyi çıkarıyor.

Day, “İnsanlar bedenlerimiz hakkında bu yorumları yaptıklarında onları yatıştırmak zorunda değiliz. Hazırda birkaç ifade bulundurmak, gücünüzü geri almanıza gerçekten yardımcı olabilir" diyor.

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Bu kadar çok düşünecek ne var?
Bir kere başladığında durmayan, yuvarlandıkça büyüyen kar topu gibi sonunda çığa dönüşen, soruların soruları doğurduğu bu düşünme haline Nolan-Hoeksema, ‘Maya Etkisi’ adını veriyor: “Hamurun mayalandıktan sonra iki katına çıkması gibi olumsuz düşünceler de bir süre sonra zihnimizin içindeki tüm alanı kaplamaya başlar, büyür ve genişler. İlk başta belli bir konuda olan düşünceler gittikçe çevrenizdeki başka olaylarla, durumlarla ilişkilenir, kendi kendinizle ilgili soruları kaplar ve daha da olumsuz hale gelir.”
Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
Yapılan bir araştırma, sosyal statü arzusunun, insanların evlilik ve çocuk sahibi olma kararlarını ertelemelerine yol açabileceğini gösterdi. Özellikle ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde, bireylerin küçük ailelere daha yüksek sosyal statü atfetmeleri ve kendilerine yatırım yapma eğilimleri, doğurganlık oranlarını etkiliyor. Araştırma, daha eğitimli bireylerin çocuk sahibi olmayı daha geç yaşlara ertelediklerini ve daha az çocuk sahibi olmayı tercih ettiklerini ortaya koyuyor
Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
Bir turist olarak İspanya'yı görmek için can atıyor olabilirsiniz ancak İspanyollar size, sizin onlara beslediğiniz kadar sıcak duygular beslemiyor. Neden mi?
Kalın dediysek o kadar da değil
Saç ve makyaj trendlerini takip etmek ve uygulamak eğlenceli ve zararsız. Çünkü bugün yaptığınız makyaj veya saç modeli sizi sonsuza kadar etkilemez; bir süre sonra boyalar akar, saçlar uzar ve her şey eski haline döner. Ancak söz konusu kaşlar ise biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü kaş dediğiniz küser...
Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
Bazen insan tatlı mı yoksa tuzlu mu yemek istediğine karar veremez ya... Ünlü şarkıcı Dua Lipa'yla popüler olan zeytinyağlı tuzlu dondurma sayesinde bu ikisi arasında bir seçim yapmaya gerek kalmıyor
‘Birlikte ama yalnız’ trendi
İlişkilerde ‘birlikte ama yalnız’ dünyasında, eşinizle ev arkadaşlığı yapmak zorunda kalmadan sadece aşkınızı yaşıyorsunuz. Nasıl ama?
İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
İsrail-Lübnan hattında günlerdir süren gerilimin ardından gece saatlerinde İsrail, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu. Harekatın adının "Kuzeyin Okları Operasyonu" olduğunu bildiren İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki El-Besatin bölgesinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu. İşte yaşanan son gelişmeler...
İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
7 Ekim 2023'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ertesi günü İsrail-Lübnan hattında da gerilim yükselmeye başlamıştı. Ancak özellikle son 14 gündür, İsrail-Hamas çatışmalarının yerini İsrail-Hizbullah çatışmaları aldı. Son 14 günde neler yaşandı?
Şam'da patlama sesleri
İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu başlatmasının ardından Şam'da da patlama sesleri duyuldu. Suriye kaynakları, İsrail'in, Şam yakınlarında Mezze'yi hedef aldığını bildirdi. Saldırıda üç sivilin öldüğü belirtildi
Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
Antalya'da, spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaşan ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber güreş camiasını yasa boğdu
İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
Çinli otomotiv üreticisi Chery, İspanya'da planladığı otomotiv üretimini Ekim 2025'e erteledi. Bu gelişmenin ortaya çıkmasından hemen önce ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chery International Başkanı Zhang Guibing'i Dolmabahçe'de kabul etti. Chery yetkililerinin daha önce Habertürk'e yaptıkları özel açıklamada, Türkiye yatırımı için ortak aradıklarını dile getirmeleri, yaşanan son gelişmelerin Çinli markanın Türkiye yatırımına hiç olmadığı kadar yakın olduğu şeklinde yorumlanıyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Pandemide bile daha iyiydi
"Taş bitti, yapı paydos" belirtisi ortaya çıktı .Acil tedbir alınmaması halinde 1990'lı yıllara dönmek an meselesi olacak
14 ile sarı, 3 ile turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 14 il için sarı kodlu, 3 il için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Batı Karadeniz'de çok kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Diğer yandan Doğu Karadeniz'de de şiddetli yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 8 ila 14 derece düşmesi bekleniyor
Süper Lig zararda ilk 5'te
Trendyol Süper Lig kulüpleri, 2024/2025 yaz transfer sezonunu yaklaşık 52 milyon euro zararla kapattı. Bu rakam, 2013/2014 sezonundan bu yana en yüksek zarar olarak kayıtlara geçti. Kulüpler, yaklaşık 135,5 milyon euro transfer harcaması yaparken, yaklaşık 83,5 milyon transfer geliri elde etti. Süper Lig, bu transfer döneminde Avrupa ligleri arasında en çok zarar eden 5. lig oldu
Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, amca çocukları olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Cevat Oğuz ile 49 yaşındaki Muzaffer Oğuz hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin R.M.’yi yakalama çalışmaları sürüyor
Teknogirişim çalışanlarına teşvik
Teknogirişim şirketlerince çalışanlara verilen hisse senetleri için vergi istisnası sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi muafiyetinin nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntıları belirledi. Hisselerin 12 yıla kadar olan sürede elden çıkartılması halinde, istisna edilen vergi gecikme faiziyle birlikte geri alınacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi
Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
Yeni araştırmalar, erkeklerin aşk uğruna alacakları risklerin, kadınların ses perdesine bağlı olduğunu gösterdi. Ancak ses, tek başına bir etken değil. kadınların bu konuda istekli olması, erkeklerin tehlikeye atılma hareketinde etkili
Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
Bartın'ın katı atıklarının toplandığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöpler yola döküldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yola tonlarca çöp dökenlerle ilgili araştırma yapıldığını, çevreyi kirletenler hakkında Çevre Kanununa istinaden gerekli işlem yapılacağını duyurdu. Çöplerin iş makinesi yardımıyla kenar bölgelere alınarak yolun açılmaya çalışıldığı bölgedeki kirlilik havadan da görüntülendi.
Justin Bieber hakkında skandal iddia
ABD ve Kanada, Justin Bieber ile ilgili ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor. O iddia; seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan Sean 'Diddy' Combs'un ünlü Kanadalı şarkıcıyı, çocuk yaşta olduğu dönemde istismar ettiği ve ettirdiği yönünde
A Milli Takım'a yeni yıldız!
Stuttgart'ta forma giyen gurbetçi oyuncu Atakan Karazor'un Türk Milli Takımı'nı seçtiği iddia edildi. İşte detaylar...
İzmir'de feci kaza! Sürücü yanarak öldü
İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazanın hemen sonrası alev alan araçtan çıkamayan sürücü, feci şekilde yanarak öldü
Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın 3-3 berabere kaldığı mücadelenin 82. dakikasında; Kasımpaşa'nın kazandığı penaltının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı. VAR kararı sonrası gelen penaltı ile ilgili Okan Buruk'un dördüncü hakeme "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" dediği görüldü. Yaşananların üzerine sosyal medyada hakeme ve Okan Buruk'a tepkiler çığ gibi büyüdü
Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu tartışılan sponsorluk anlaşmasını iptal ettiğini KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!
Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Sosyal medyadan art arda paylaşım yapan Siyah-Beyazlılar, mücadelede yaşanan bir pozisyon içinse, "Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu, size rağmen." ifadelerini kullanıldı.
Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan saldırıya uğrayan Akın'ın polise verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Akın, stüdyodan çıkarak aracına bineceği sırada kafasında motosiklet kaskı bulunan bir saldırganın kendisine ateş ettiğini ve yaralandığını söyledi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin talimatı Gürcistan'da bulunan suç makinası Hasan Şahin'den 250 bin TL karşılığında aldıkları da iddia edildi. Cinayet ve kasten yaralama suçlarından 4 aranması bulunan 24 yaşındaki Hasan Şahin'in ayrıca 10 suç kaydı bulunuyor. Öte yandan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin arasında dün gece yakalanan 19 yaşındaki Yunus Görecek’in şüphelilere 250 bin TL parayı elden teslim eden kişi olduğu da belirlendi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..
"Her şeye rağmen fırsat tepmedi"
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç mücadeleyi değerlendirdi