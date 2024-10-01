Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
Birine 'kilo mu aldın?' demenin hoş olmadığını herkes bilir. Peki, ya 'kilo mu verdin' cümlesinin yarattığı etki de bir önceki kadar rahatsız edici mi? Eğer bile isteye yapılan bir diyet değil de tamamen sağlık sorunları nedeniyle bir kilo verme söz konusuysa, kaş yaparken göz çıkarmış olabilirsiniz. Bu nedenle uzmanlar uyarıyor: Asla başka birinin vücudu hakkında yorum yapmayın
Modern iletişimin altın kurallarından birini takip ederseniz, birinin kilo alması veya vermesi hakkında ne söyleyeceğinizi bilmek kolaydır. O da asla başka bir kişinin vücudu hakkında yorum yapmamaktır. Ancak maalesef herkes iletişimin yazılı olmayan bu kuralını anlayabilecek inceliğe hakim olamayabiliyor. Ve uzun zamandır görmediği bir arkadaşına, dostuna veya akrabasına, henüz bir 'merhaba' bile demeden, söze "sen kilo mu aldın" diye başlayabiliyor.
Çok da sevimli olmayan "sen kilo mu aldın" ifadesi, kimin hoşuna gidebilecek türden bir cümle olabilir ki zaten?
Teksas'ta yeme bozukluğu ve beden imajı terapisti olan Cherie Miller, danışanlarından sık sık beden hakkında konuşulduğunu duyuyor.
Miller, "Kilo almanın kötü; kilo vermenin ise iyi olduğunu varsayıyoruz ancak durum her zaman böyle değil."
HASTA OLDUĞU İÇİN KİLO VERMİŞ OLABİLİR
Miller, "Konuştuğunuz kişi hasta olduğu için kilo vermiş olabilir ya da depresyonda olabilir veya bir yeme bozukluğundan kurtulmaya çalışıyor olabilir. Belki de açıklamak istemedikleri bir durum için aldıkları ilaçlar nedeniyle birkaç kilo almışlardır" diyor ve asıl önemli olanın, bunu bilmenin imkansız olduğu ve kimseyi ilgilendirmediği olduğunu dile getiriyor.
Time Dergisi, uzmanların yanı sıra kilolarıyla ilgili istenmeyen yorumlarla sık sık karşılaşan kişilerin en sevdikleri yanıt verme yöntemleri ve bu cevapların neden etkili olduğu sorularının yanıtlarını derledi.
"İNSANLARIN VÜCUDUM HAKKINDA YORUM YAPMAMASINI TERCİH EDERİM"
Cosmopolitan UK gibi dergilerin kapaklarında yer alan büyük beden bir model olan Tess Holliday, insanların vücudu hakkında söyleyecek bir şeyleri olduğunu biliyor. Bu seslerin çoğu internetteki yabancılardan geliyor; bir kısmı da sokakta karşılaştığı insanlardan. Diğer yorumlar ise arkadaşlarının ve ailesinin ağzından çıkıyor.
Sevdiği biri Holliday'in kilosundan bahsettiğinde belki de ona “son zamanlarda sağlıklı görünüyorsun” gibi bir iltifat etmeye çalıştığında, genellikle iyi niyetli olduklarını varsayıyor ve "Onların bakış açısına göre, nazik bir şey söylemeye çalışıyorlar” diyor.
Bu nedenle genellikle “nazik ve kibar” bir yaklaşımı tercih ediyor. Kısa bir teşekkür ve ardından vücudunu tartışmadığını hatırlatıyor.
Diğer zamanlarda, bir aile üyesinden gelen “Kilo vermiş gibi görünüyorsun” yorumuna, biraz daha sert bir şekilde yanıt veriyor: “Hayır, hala kiloluyum ama sorun değil.”
Holliday, o kişiye mutlu olduğunu söylüyor ve sonra konuyu değiştirip yoluna devam ediyor.
Kendisinin de kabul ettiği gibi sorun şu: “Bazı insanlar bunu yaptığınızı fark etmeyecek bile ve bu onların gözünden kaçacak.”
Kendinizi buna hazır hissediyorsanız, vücudunuz hakkında konuşmayacağınıza dair kesin bir sınır koymanın, karşınızdaki kişinin ihtiyaç duyduğu geri bildirimin daha kesin bir dozunu sağlayabileceğini söylüyor.
"ÇOK KOMİK, DEĞİL Mİ?"
Yakın zamanda büyük beden bir seyahat grubuyla İtalya'ya yaptığı bir gezi sırasında Holliday, alışılmadık derecede küstah, kilolu düşmanı yorumlarla karşılaştı.
Holliday, “Bu, benim için bile oldukça sarsıcıydı” diyor.
Bir akşam, grup bir opera sanatçısının performansını izlemek için giyinmiş ve heyecanlı bir şekilde caddeden geçerken, bir grup erkeğin güldüğünü ve arkadaşlarını “birini seçmeleri” için kışkırtarak onları işaret ettiğini fark ettiler.
Holliday, “Bütün misyonumuz, insanların kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri için bu beden kapsayıcı turları düzenlemek; ancak çevreyi kontrol edemezsiniz” diyor.
Bir şeyler söylemek zorundaydı, Holliday, "Arkamı dönüp onlara baktım ve onlarla birlikte gülmeye başladım, sonra durdum, yüzümde soğuk bir ifadeyle 'Çok komik, değil mi?' dedim. Birkaç saniye boyunca onlara bakmaya devam ettim. Adamların gülmeyi ve şakalaşmayı çabucak bıraktıklarını ve yüzlerinde başlarının belada olduğunu bildiklerini gösteren bir ifadeyle sessizliğe gömüldüler" diyor.
ZAYIFLIK İLE MUTLULUK EŞ ANLAMLI AMA...
Holliday, uzun zamandır zayıflık ile mutluluğun eş anlamlı olduğunu ve birinin daha büyük bir vücutta bedende başarılı olduğunu görmenin insanların önyargılarını sorgulatabileceğini vurguluyor.
Yeme bozukluğundan kurtulmaya çalıştığını ve taciz içeren bir ilişkiyi atlatmaya çalıştığını, her ikisinin de sağlığına zarar verdiğini söylüyor.
Holliday, "Vücudum belki de hiç olmadığı kadar büyük ama sadece hayatta kalmamı sağlamaya çalışıyor. Şu anda ya da sonsuza dek daha büyük olsa da sorun değil. Muhtemelen ilk kez mutlu olabiliyorum ve hayatımdan zevk alabiliyorum ve şu anda var olabiliyorum" diyor.
"BÖYLE HİSSETTİĞİN İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM AMA BEN ÇOK SEVİLİYORUM"
Birkaç yıl önce Holliday, bekleme salonunda kendisini utandıran bir kadına verdiği yanıtla manşetlere çıkmıştı: "Hanımefendi, ben dünyanın en ünlü büyük beden modellerinden biriyim. Sanırım iyi durumdayım."
Herkes onun sözlerini kelimesi kelimesine kullanamasa da, en çok gurur duyduğu şeylerin altını çizebilir: Dört çocuklu sağlıklı bir anne, çalışkan bir iş sahibi, bir nörobilimci, bir pickleball şampiyonu olmak...
Holliday olayları hafifletmeyi ve gününe devam etmeyi amaçlıyor ve gerçek değişimin bu şekilde gerçekleşebileceğine inanıyor: "Küstahlaşmak yerine 'nezaketle cevap verirseniz' insanların sözlerini düşünme olasılığı çok daha yüksek olur. Sizden nefret edildiğinde onlara nefretle karşılık vermek çok kolaydır. Çok savunmacı bir insan olmaktan kesinlikle kaçınıyorum ve belki de birinin kötü bir gün geçirdiğini anlamaya çalışıyorum. Görünüşüm hakkında yorum yapıyor olabilirler ama bunun genellikle benimle hiçbir ilgisi yok ve her şey onlarla ilgili."
"MUZUN MEYVE OLDUĞUNU AMA ÇİLEĞİN MEYVE OLMADIĞINI BİLİYOR MUYDUN?"
Terapist Miller, eğer birisi kilonuz hakkında sizi rahatsız eden bir yorum yaparsa, konuyu değiştirebileceğinizi söylüyor.
Miller, arka cebinde popüler meyvelerin bilimsel sınıflandırılmasıyla ilgili bu örnekte olduğu gibi eğlenceli bilgiler bulundurmayı seviyor ve sohbet 180°'lik bir değişim gerektirdiğinde bunları çıkarıyor.
Miller, şöyle devam ediyor: "Bazı insanlar yüzleşmekten hoşlanmazlar. Bu yüzden konuşmayı yeniden yönlendirmek bu tür durumlarla başa çıkmak için harika bir yoldur."
"İSTENMEYEN FİKİRLERİ PAYLAŞTIĞIMIZI FARK ETMEMİŞİM: ŞİMDİ BENİMKİLERİ DUYMAK İSTER MİSİN?"
Kilonuzla ilgili yorum yapan kişiye kibar bir şekile haddini bildirmek istiyorsanız, espri yapmak iyi bir yol olabilir.
Miller, "Bazen, kişiliğinize bağlı olarak ya da doğrudanlık gerçekten işe yaramıyorsa meramınızı anlatmak için bir çentik atmanız gerekir. Özellikle de karşınızdaki kişi gerçekten uygunsuz bir şey söylemişse" diyor.
"İLAÇ TEDAVİSİ SİHİRLİ DEĞİL"
Amy Kane kendini bildi bileli kilosuyla mücadele ediyor. Gençken, kilo vermeyi zorlaştırabilen polikistik over sendromu olduğunu öğrenmiş ve daha sonra, üç çocuk sahibi olduktan sonra Tip 2 diyabet teşhisi konmuş. En ağır olduğu dönemde 136 kilo olduğunu ve 4XL beden giydiğini tahmin ediyor.
Sonunda Kane'in endokrinologu, insanların önemli miktarda kilo vermesine yardımcı olabilen bir ilacı denemesini önerdi. Şu anda 72 kilodan fazla zayıfladı ve ilacın fiziksel ve duygusal olarak hayatını kurtardığını söylüyor.
Kaçınılmaz olarak, bunu nasıl başardığına dair pek çok soru ve yargıyla karşılaştı.
Bazı insanlar neden “sadece spor salonuna gitmediğini” soruyor.
Kane ise cevap vermeyi seviyor: “Diyetimi ve yaşam tarzımı elden geçirdim ve bana yardımcı olan bir aracım vardı. Sizin vücudunuzun buna ihtiyacı olmayabilir ama benim vücudumun kilo vermeye yardımcı olmak için biraz ekstra yardıma ihtiyacı vardı.”
Eğer birisi ona karşı çıkar ve kolay yolu seçtiğini söylerse, ilaç tedavisinin sihirli olmadığını, yeni vücuduna ulaşmak ve onu korumak için çok çalıştığını da dile getiriyor.
"VAY CANINA! NORMALDE İNSANLARIN KİLOLARI HAKKINDA BU ŞEKİLDE YORUM YAPAR MISIN?"
Los Angeles'ta psikolog ve yeme bozukluğu uzmanı olan Kelli Rugless, biri size kilolu olduğunuzu söylediğinde ya da başka bir şekilde rahatsız edici bir yorumda bulunduğunda bu şekilde yanıt vermenin, harika bir yol olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Dikkati kilonuzdan ve görünüşünüzden uzaklaştırır ve yorumu yapan ya da soruyu soran kişiye yönlendirir.”
Rugless, sözlerine şöyle devam ediyor: "Ayrıca bu, onları davranışları üzerinde düşünmeye teşvik eder."
Rugless bunu, "diğer kişinin yorumunun sizi ne kadar aşağıladığına veya incittiğine dair dürüst bir geri bildirim" sağlamak için bir fırsat olarak görüyor ve o gelecekte bu tür bir dilden kaçınmalarını umuyor. Bunu çok az duygusallıkla ve sabit bir göz temasıyla yapmanızı öneriyor.
“Onlar sizi nasıl zor durumda bıraktıysa, siz de onlara aynı şekilde karşılık veriyorsunuz" diyor ve ekliyor: "Onların rahatsızlığını gidermeye ya da aceleye getirmeye çalışmayın."
"BAŞKA BİR ŞEY HAKKINDA KONUŞMAYI TERCİH EDERİM"
Rugless, danışanlarına dış görünüşleriyle ilgili talep edilmeyen yorumlara nasıl yanıt verecekleri konusunda koçluk yaparken başvurduğu bir diğer yöntem de bu: “Bu, kilo, diyet ve sağlık trendleri hakkında konuşmaktan sıkıldığınızı ve ilgisiz olduğunuzu gösterir” diyor ve umarım kişinin bunları bir daha gündeme getirmemesini sağlar. Hafif, esprili bir ses tonuyla söyleyin ve eğer bir dinleyiciniz varsa, göz temasını başka birine kaydırın. Bunu yapmak “sadece yeni bir konuya değil, aynı zamanda yeni bir kişiye geçtiğiniz gerçeğini pekiştirir” diyor.
"GENEL SAĞLIĞIMA ODAKLANIYORUM"
Amy Kane, kilo verme yolculuğunu Instagram ve TikTok'ta paylaşıyor. İlaç kullandığını arkadaşlarına söylemek istemeyen insanlardan sık sık haber alıyor.
Onlara “bunu bilmenin kimsenin hakkı olmadığı”nı söylüyor. İlacı ilk kez kullanmaya başladığında o da pek çok kişiye söylememiş. Komşularının kilo kaybı hakkında yorum yaptıklarını ve bunu nasıl başardığını sorduklarını hatırlıyor.
Kane, “Yalan söylemedim ama ilaçlarla ilgili kısmı atladım. Onlara diyetimi değiştirdiğimi ve çocuklarım biraz daha büyüdüğü için kendime odaklanmak için daha fazla zamanım olduğunu söyledim" diyor.
Tıbbi bilgilerinizi açıklamak konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız, “bu benimle doktorum arasında” ya da "ayrıntılara girmemeyi tercih ederim” de diyebilirsiniz.
"FİZİKSEL VE ZİHİNSEL SAĞLIĞIMIN 180 DERECE DEĞİŞMESİ İÇİN BU GEVŞEK CİLDİ KABUL EDİYORUM"
Sosyal medyada bu kadar açık sözlü olmak Kane'i izleyicilerin geri bildirimlerine de açık hale getiriyor.
“Bana sorulan ya da hakkında kötü yorumlar aldığım bir numaralı konu gevşek cildim” diyor.
Bazıları bunun için kullandığı ilaçları suçluyor; Kane ise her türlü kilo kaybının ciltte gevşemeye yol açabileceği yanıtını veriyor. Diğerleri ise nasıl göründüğü hakkında kötü niyetli yorumlar yapıyor.
Kane, “Utanmıyorum, göstereceğim. Bence bu insanlara güç veriyor. Onlara bu gevşek cildi fiziksel sağlığım ve ruhsal sağlığım için kabul edeceğimi söylüyorum" diyor.
"EVET, DAHA SONRA?"
Molly Day 20'li yaşlarının büyük bölümünde profesyonel bir dansçıydı ancak pandemi sırasında bir göz ameliyatıyla ilgili komplikasyonlar emekli olmasına neden oldu. Bu olaydan sonra yaklaşık 50 kilo aldı. Bir zamanlar sahip olduğu karın kaslarını maskeleyen kilolar ve kaç kişinin yeni bedeni hakkında yorum yapma hakkına sahip olduğunu düşünmesi onu şaşkına çevirdi.
Bugünlerde New York'ta vücuda zarar vermeyen bir fitness eğitmeni olan Day, 'Aman Tanrım, kilo almışsın' gibi yorumlar yapanlara birkaç kelime söylemekten kaçınmıyor.
Day şöyle cevap veriyor: "Evet, daha sonra?"
Kendini savunmaya çalışmak ya da konuyu saptırmak, kaçınmak istediği konuya daha fazla dikkat çekebilirken, kısa ve öz bir yanıtın sohbeti kapatma eğiliminde olduğunu keşfetti.
Day, “Vücudunuzun değişmesi konusunda rahat olmak, çok fazla içsel çalışma gerektirir” diyor.
"BU KONUYU AÇMAK İÇİN UYGUN BİR ORTAM DEĞİL"
Day'in kilo almasından sonraki ilk aylarda, arkadaşları sosyal toplantılar sırasında ve kamusal alanlarda “sağlığını önemsiyorum” gibi bir endişe kisvesi altında bu konuyu gündeme getirdiler.
Day, bu sözde iyi niyeti takdir etmedi.
“Eğer gerçekten sağlığımla ilgili olsaydı, ki öyle olmadığını biliyoruz çünkü sağlık her bedende vardır. Bu konu böyle bir ortamda açılmazdı” diyor.
Day arkadaşlarına tam olarak bunu söyledi. Bazıları yorumlarında iki katına çıkarken, ki o da sınırlarını tekrarladı, diğerleri hemen kendilerini kontrol etti ve müdahaleci yorumlar için özür diledi.
"TEKRAR EDEBİLİR MİSİN?"
Day, insanların başkalarının bedenleri hakkında ne hissettiklerini genellikle sinsi “şakalar” yaparak ifade ettiklerini keşfetti.
Day bu esprileri anlamadığı için onlardan kendilerini tekrar etmelerini istemeye başladı.
Bazıları tekrarlıyor, o da cevap veriyor: “Ben de öyle dediğini sanmıştım.”
Day, "Bunu küçük bir espri olarak algılayıp yollarına devam etmek istiyorlar. Onlara kendilerini tekrar ettirmek ve sonra sessizlikle karşılık vermek, daha fazla etkileşime girmeyi reddetmek, onlara seslenmenin güçlü bir yoludur" diyor.
"BUNU SÖYLEME İHTİYACI HİSSETMEN NE KADAR UTANÇ VERİCİ"
Day, yıllardır görmediği bir meslektaşının görünüşüyle ilgili bir şaka yaptığı zamanı hala hatırlıyor.
Onun kıvrak zekalı yanıtı: “Bunu söyleme ihtiyacı hissetmen ne utanç verici.”
Day, şöyle söylüyor: “Yüzlerindeki hayal kırıklığını görebiliyordum. Küçük bir çocukken ebeveyninizin size bağırmadığı ama 'hayal kırıklığına uğradım' dediği anlardan biriydi ve bu sizi çok daha fazla etkiliyor."
Day, bu cümleyi artık arka cebinde saklıyor ve aksi takdirde ne diyeceğini bilemediği durumlarda bu cümleyi çıkarıyor.
Day, “İnsanlar bedenlerimiz hakkında bu yorumları yaptıklarında onları yatıştırmak zorunda değiliz. Hazırda birkaç ifade bulundurmak, gücünüzü geri almanıza gerçekten yardımcı olabilir" diyor.